Más recaudación, menos recursos para infraestructura

La propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos plantea actualizar la tasa por la explotación de vías férreas para financiar la planificación, supervisión y mantenimiento del Sistema Ferroviario Mexicano.

El ajuste forma parte de las medidas de política no tributaria contempladas en los Criterios Generales de Política Económica 2027, que buscan elevar la captación de ingresos derivados de trámites, servicios, autorizaciones y aprovechamientos relacionados con funciones de derecho.

Para dimensionar el efecto del cambio, CPKC México generó 2,711 millones de dólares canadienses en 2025. Si esa cifra se utilizara como referencia para aplicar una tasa de 3%, el pago por la cuota de concesión ascendería a 81.33 millones de dólares canadienses, frente a los 33.89 millones que implicaría una tasa de 1.25%.

La diferencia sería de 47.44 millones de dólares canadienses bajo ese supuesto.

Para Del Cueto, el cambio obliga a discutir qué objetivo debe priorizarse en el desarrollo ferroviario, en un momento en que México necesita ampliar su infraestructura para atender la demanda de transporte de carga.

“Tenemos que definir si queremos recaudar más o que quienes estamos aquí, sigamos invirtiendo. Necesitamos conectividad, ampliación de vías, pero si te piden más para pagar por esos derechos, entonces la inversión va a bajar”, dijo.

El planteamiento coloca en tensión dos objetivos. Por un lado, el gobierno federal busca elevar los ingresos asociados con la explotación de infraestructura concesionada. Por otro, los operadores necesitan destinar capital a infraestructura, equipo y capacidad para sostener el crecimiento del transporte ferroviario.

El ferrocarril gana participación en la carga

La discusión ocurre cuando el gobierno federal plantea al sector ferroviario como parte de la estrategia de infraestructura del Plan México, que busca impulsar la actividad productiva y colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo.

CPKC opera en México bajo una concesión de 50 años y se acerca al año 30 de operación. Del Cueto sostiene que el esquema de concesiones ha permitido ampliar la participación del ferrocarril en el transporte de mercancías.

“El ferrocarril ha sido un éxito, porque cuando tomamos las concesiones se manejaba el 12% de la carga terrestre por este medio. Hoy manejamos casi 27% de la carga nacional”, aseguró.