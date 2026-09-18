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CPKC advierte freno a la inversión en ferrocarriles si el Gobierno eleva el cobro de derecho de vía al 3%

El gobierno federal plantea aumentar de 1.25% a 3% los derechos que pagan las empresas operadoras por sus concesiones ferroviarias.
vie 18 septiembre 2026 01:27 PM
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Vista de un tren de CPKC
El incremento en los derechos de concesión ferroviaria genera preocupación entre operadores por su posible impacto en la inversión en infraestructura. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Las empresas ferroviarias de carga en México enfrentan un posible aumento de 140% en el pago por la explotación de las vías concesionadas, una medida incluida en el Paquete Económico 2027 que, de aprobarse, elevaría el derecho de vía de 1.25% a 3% de las ventas brutas anuales de los operadores.

El cambio genera preocupación entre los concesionarios porque una mayor carga por derechos reduciría los recursos disponibles para ampliar la infraestructura y aumentar la capacidad de las redes ferroviarias. Canadian Pacific Kansas City (CPKC) México advierte que el ajuste podría traducirse directamente en menos inversión privada.

“Tenemos constante comunicación con la ATTRAPI, pero nos preocupa que dentro del Paquete Económico 2027 se habla de un incremento en los derechos de la concesión. Si se llega a aprobar, van a obligarnos a hacer más pagos de derechos y menos inversión, porque es un incremento de 140%”, comentó Óscar Del Cueto, presidente de CPKC México, en entrevista con Expansión.

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Más recaudación, menos recursos para infraestructura

La propuesta de modificación a la Ley Federal de Derechos plantea actualizar la tasa por la explotación de vías férreas para financiar la planificación, supervisión y mantenimiento del Sistema Ferroviario Mexicano.

El ajuste forma parte de las medidas de política no tributaria contempladas en los Criterios Generales de Política Económica 2027, que buscan elevar la captación de ingresos derivados de trámites, servicios, autorizaciones y aprovechamientos relacionados con funciones de derecho.

Para dimensionar el efecto del cambio, CPKC México generó 2,711 millones de dólares canadienses en 2025. Si esa cifra se utilizara como referencia para aplicar una tasa de 3%, el pago por la cuota de concesión ascendería a 81.33 millones de dólares canadienses, frente a los 33.89 millones que implicaría una tasa de 1.25%.

La diferencia sería de 47.44 millones de dólares canadienses bajo ese supuesto.

Para Del Cueto, el cambio obliga a discutir qué objetivo debe priorizarse en el desarrollo ferroviario, en un momento en que México necesita ampliar su infraestructura para atender la demanda de transporte de carga.

“Tenemos que definir si queremos recaudar más o que quienes estamos aquí, sigamos invirtiendo. Necesitamos conectividad, ampliación de vías, pero si te piden más para pagar por esos derechos, entonces la inversión va a bajar”, dijo.

El planteamiento coloca en tensión dos objetivos. Por un lado, el gobierno federal busca elevar los ingresos asociados con la explotación de infraestructura concesionada. Por otro, los operadores necesitan destinar capital a infraestructura, equipo y capacidad para sostener el crecimiento del transporte ferroviario.

El ferrocarril gana participación en la carga

La discusión ocurre cuando el gobierno federal plantea al sector ferroviario como parte de la estrategia de infraestructura del Plan México, que busca impulsar la actividad productiva y colocar al país entre las 10 economías más grandes del mundo.

CPKC opera en México bajo una concesión de 50 años y se acerca al año 30 de operación. Del Cueto sostiene que el esquema de concesiones ha permitido ampliar la participación del ferrocarril en el transporte de mercancías.

“El ferrocarril ha sido un éxito, porque cuando tomamos las concesiones se manejaba el 12% de la carga terrestre por este medio. Hoy manejamos casi 27% de la carga nacional”, aseguró.

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CPKC cuenta con una red transnacional de alrededor de 32,000 kilómetros que conecta México, Estados Unidos y Canadá. En México opera la Vía General de Comunicación Ferroviaria del Noreste, con conexiones hacia centros industriales, puertos y cruces fronterizos.

La red mexicana conecta, entre otros puntos, Lázaro Cárdenas, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, Ciudad de México, Veracruz, Altamira, Tampico y Nuevo Laredo, con la frontera de Laredo, Texas.

La infraestructura moviliza principalmente carga automotriz, industrial, agrícola, energética e intermodal, sectores vinculados con las cadenas productivas y el comercio exterior.

CPKC mantendrá inversiones, pero con cautela

El operador ferroviario señala que durante los últimos años el sector privado ha destinado capital a ampliar la capacidad mediante terminales intermodales y corredores ferroviarios.

En los 29 años que CPKC ha tenido derechos sobre las vías, la empresa ha invertido más de 5,000 millones de dólares en equipamiento ferroviario.

La compañía mantiene comunicación con la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI) para trabajar en nuevos proyectos, pero el eventual aumento en el derecho de concesión modifica las condiciones bajo las cuales se evalúan esas inversiones.

“Vamos a seguir invirtiendo y creciendo, pero tenemos que ser cuidadosos en cómo manejamos los proyectos y los derechos de vía”, apuntó Del Cueto.

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Infraestructura general infraestructura ferroviaria

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