PROSER Grupo Constructor: 35 años construyendo confianza

La División PROSER Construcción comprende Edificación Industrial y Gran Formato; Construcción Vertical y Hotelera; Vías Terrestres e Infraestructura; Integra+, Mantenimientos y Formato Pequeño; así como Energías Renovables.



Por su parte, la División PROSER Industria está conformada por Konkret, especializada en concretos premezclados; Vidrio Bisel, dedicada a vidrios templados, laminados y arquitectónicos; Agregados PROSER, enfocada en materiales pétreos y MEGA, especializada en carpintería arquitectónica.



Parte de las propuestas de valor de PROSER es la innovación permanente, por lo que ahora agrega los Servicios de Proyectos, que integran capacidades para la gestión de diseño, ingenierías y metodología BIM. De esta manera, conforme la tecnología avance, la compañía se ha comprometido a estar a la vanguardia en la industria de la construcción.

Esta diversidad ha permitido a PROSER participar en más de 200 proyectos a lo largo de sus 35 años de historia, así como en la construcción de más de 15 Centros de Distribución en distintas zonas de la República Mexicana.

