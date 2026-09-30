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PROSER Grupo Constructor: 35 años construyendo confianza

PROSER Grupo Constructor cuenta con dos divisiones de negocio, así como productos y servicios especializados para la industria de la construcción, con presencia en México y Centroamérica.
mié 30 septiembre 2026 04:05 PM
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Presentado por: PROSER Grupo Constructor
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CEDIS Huamantla, Tlaxcala, parte del portafolio de proyectos de gran escala de PROSER Grupo Constructor. (Cortesía)

PROSER es un Grupo con más de 35 años de trayectoria enfocado en la industria de la construcción con presencia en distintas regiones de México y Centroamérica.

Desde su fundación, el Grupo ha desarrollado capacidades para participar en proyectos de diferentes escalas y sectores, así como la producción de materiales para la construcción con los más altos estándares de calidad, consolidando su experiencia y capacidad mediante una estructura que actualmente integra dos divisiones.

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La División PROSER Construcción comprende Edificación Industrial y Gran Formato; Construcción Vertical y Hotelera; Vías Terrestres e Infraestructura; Integra+, Mantenimientos y Formato Pequeño; así como Energías Renovables.


Por su parte, la División PROSER Industria está conformada por Konkret, especializada en concretos premezclados; Vidrio Bisel, dedicada a vidrios templados, laminados y arquitectónicos; Agregados PROSER, enfocada en materiales pétreos y MEGA, especializada en carpintería arquitectónica.


Parte de las propuestas de valor de PROSER es la innovación permanente, por lo que ahora agrega los Servicios de Proyectos, que integran capacidades para la gestión de diseño, ingenierías y metodología BIM. De esta manera, conforme la tecnología avance, la compañía se ha comprometido a estar a la vanguardia en la industria de la construcción.

Esta diversidad ha permitido a PROSER participar en más de 200 proyectos a lo largo de sus 35 años de historia, así como en la construcción de más de 15 Centros de Distribución en distintas zonas de la República Mexicana.

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Entre los proyectos más recientes se encuentra el CEDIS Huamantla, en Tlaxcala, en el que contribuye de manera integral en el diseño, la construcción y los trabajos de movimiento de tierras. En este caso se incorporaron metodologías de gestión de diseño BIM (Building Information Modeling) y de construcción Lean Construction, aplicadas de acuerdo con las necesidades del cliente.

A estas capacidades se suma un equipo especializado que colabora en diferentes proyectos, respaldando la ejecución de las obras y la atención personalizada requerida.

La experiencia de la compañía en edificación también comprende obras de gran escala en múltiples sectores. En el ámbito hotelero, el Grupo participó en la construcción del Secrets Dreams Punta Mita, en Nayarit, un desarrollo de 115,000 metros cuadrados que contempla 651 habitaciones, además de albercas, spa y restaurantes de especialidad.

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Otro ejemplo de esta experiencia es El Palacio de la Música en Yucatán, el cual obtuvo el premio Obra del año en el 2019, ya que revitalizó un espacio urbano en el centro de la ciudad de Mérida, al ser un edificio moderno con vocación social en un contexto físico de gran valor histórico.

En materia de infraestructura y energías renovables, PROSER ha participado en proyectos como el Parque Eólico Península, en Yucatán, el cual representó un reto de ingeniería al tener que colar 19,000 metros cúbicos de concreto estructural de las más altas especificaciones y controles de temperatura en solo 82 días.

Esto hizo posible la construcción de 36 zapatas que fueron los cimientos para los aerogeneradores, los cuales, en conjunto, suman 90MW de capacidad instalada y que ahora son orgullosamente el nuevo horizonte en Yucatán.

Reconocimientos que marcan la diferencia

Gracias al trabajo de sus colaboradores y al liderazgo de sus directivos, PROSER Grupo Constructor ha recibido diversos reconocimientos dentro de la industria de la construcción.

Entre ellos se encuentra su colocación, durante 10 años, en la lista de Súper Empresas de Expansión, así como el Premio Internacional Llana de Oro, reconocimiento relacionado con la excelencia técnica, la calidad de ejecución y la profesionalidad de las empresas aplicadoras de concreto.

La obra acreedora de este último reconocimiento fue un Centro de Distribución en Monterrey, Nuevo León, en el que se aplicaron y tendieron 65,000 metros cúbicos de pisos especializados.

PROSER cuenta con presencia en diferentes entidades de la República Mexicana y actualmente ha extendido sus operaciones hacia Centroamérica, especialmente en Guatemala y Costa Rica, como parte de su programa de expansión internacional.

(Obligatorio)

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construcción Industria de la construcción Mérida Infraestructura general

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