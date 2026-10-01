La autoridad antimonopolios confirmó a Expansión que la resolución de esa sesión todavía no ha sido notificada a las partes, aunque prevé que el aviso ocurra en los próximos días conforme a los procedimientos establecidos para las resoluciones del Pleno.

OXIO confirmó a este medio que tampoco ha recibido la notificación oficial. La compañía señaló que, cuando “ se tenga conocimiento habrá un comunicado”.

La aprobación de la CNA era uno de los trámites relevantes que permanecían pendientes para cerrar una operación valuada en 450 millones de dólares.

Telefónica informó en abril que el acuerdo contempla la venta de la totalidad de las acciones que posee en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, sociedades que conforman Telefónica México, a Melisa Acquisition, un consorcio liderado por OXIO y Newfoundland Capital Management. La transacción estaba sujeta a la aprobación regulatoria del regulador antimonopolios.

La operación fue anunciada en abril, seis meses antes de la resolución del Pleno, y se mantiene dentro del calendario que OXIO había contemplado.

Nicolás Girard , CEO de la empresa que adquirirá a Telefónica, había señalado a Expansión que esperaba obtener la autorización antimonopolios hacia octubre o hacia finales de 2026.

OXIO, el nuevo competidor del mercado móvil

Con el avance regulatorio, OXIO se prepara para asumir una operación con una cartera de 20.1 millones de clientes, entre usuarios de prepago y pospago, además de activos tecnológicos y operativos de Telefónica México.

La adquisición contempla las plataformas BSS, utilizadas para soportar procesos empresariales, y HSS, que almacena información de los suscriptores, además de los Centros de Atención a Clientes y una plantilla laboral de más de 1,500 colaboradores.

Para OXIO, la compra representa algo más que el cambio de propietario de Movistar. La empresa estadounidense pretende transformar la operación mediante una migración tecnológica desde la infraestructura heredada hacia una plataforma basada en la nube, con el objetivo de administrar la operación con mayor flexibilidad.

La estrategia también contempla llevar el negocio más allá de la conectividad mediante inteligencia artificial, alianzas satelitales y monetización de datos.

En septiembre, Girard explicó a Expansión que la empresa alcanzó un acuerdo con Amazon Web Services para almacenar la información en centros de datos ubicados en Querétaro.