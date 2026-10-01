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Regulador antimonopolios habría aprobado la compra de Telefónica México por parte de la estadounidense OXIO

La Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) habría dado luz verde a la operación en su sesión del 22 de septiembre, aunque la resolución aún no ha sido notificada oficialmente a las empresas.
jue 01 octubre 2026 03:47 PM
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Logo de Telefónica en una escenario.
La aprobación de CNA es uno de los trámites más relevantes, ya que la transacción estaba sujeta a la aprobación regulatoria de México. (David Ramos/Getty Images)

La venta de Telefónica México a OXIO está cada vez más cerca de concretarse, después de que la Comisión Nacional Antimonopolios (CNA) habría dado luz verde a la operación en su sesión del 22 de septiembre, con lo que uno de los principales trámites regulatorios para el cambio de propietario habría quedado resuelto.

La sesión del Pleno de la CNA incluyó el análisis del expediente CNT-106-2026, relacionado con la concentración de Melisa Acquisition, LLC, OXIO Corporation, Telefónica Hispanoamérica, S.A.U. y OXIO Melisa, LLC. La agenda oficial identifica el expediente como un asunto de concentración.

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La autoridad antimonopolios confirmó a Expansión que la resolución de esa sesión todavía no ha sido notificada a las partes, aunque prevé que el aviso ocurra en los próximos días conforme a los procedimientos establecidos para las resoluciones del Pleno.

OXIO confirmó a este medio que tampoco ha recibido la notificación oficial. La compañía señaló que, cuando “ se tenga conocimiento habrá un comunicado”.

La aprobación de la CNA era uno de los trámites relevantes que permanecían pendientes para cerrar una operación valuada en 450 millones de dólares.

Telefónica informó en abril que el acuerdo contempla la venta de la totalidad de las acciones que posee en Pegaso PCS y Celular de Telefonía, sociedades que conforman Telefónica México, a Melisa Acquisition, un consorcio liderado por OXIO y Newfoundland Capital Management. La transacción estaba sujeta a la aprobación regulatoria del regulador antimonopolios.

La operación fue anunciada en abril, seis meses antes de la resolución del Pleno, y se mantiene dentro del calendario que OXIO había contemplado.

Nicolás Girard , CEO de la empresa que adquirirá a Telefónica, había señalado a Expansión que esperaba obtener la autorización antimonopolios hacia octubre o hacia finales de 2026.

OXIO, el nuevo competidor del mercado móvil

Con el avance regulatorio, OXIO se prepara para asumir una operación con una cartera de 20.1 millones de clientes, entre usuarios de prepago y pospago, además de activos tecnológicos y operativos de Telefónica México.

La adquisición contempla las plataformas BSS, utilizadas para soportar procesos empresariales, y HSS, que almacena información de los suscriptores, además de los Centros de Atención a Clientes y una plantilla laboral de más de 1,500 colaboradores.

Para OXIO, la compra representa algo más que el cambio de propietario de Movistar. La empresa estadounidense pretende transformar la operación mediante una migración tecnológica desde la infraestructura heredada hacia una plataforma basada en la nube, con el objetivo de administrar la operación con mayor flexibilidad.

La estrategia también contempla llevar el negocio más allá de la conectividad mediante inteligencia artificial, alianzas satelitales y monetización de datos.

En septiembre, Girard explicó a Expansión que la empresa alcanzó un acuerdo con Amazon Web Services para almacenar la información en centros de datos ubicados en Querétaro.

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Telefónica a punto de decir adiós a México

La venta de Telefónica México formó parte del plan de la empresa matriz de reducir su presencia en América Latina, en un contexto en el que el sector de las telecomunicaciones enfrenta crecientes desafíos para alcanzar la rentabilidad.

Solo este año, la compañía española intensificó su proceso de desinversión en cinco países sudamericanos para centrarse en sus cuatro negocios principales: Brasil, Reino Unido, Alemania y España, según declaró Marc Murtra, el nuevo presidente ejecutivo de Telefónica. Pero la operación mexicana enfrentó grandes complejidades para venderse .

La empresa apostó desde 2019 por un modelo más ligero, cediendo su infraestructura de red y limitando su operación al rol de Operador Móvil Virtual (OMV). Eso provocó que su compra fuera por un monto hasta 60% por debajo de los estándares internacionales.

Ahora su venta refleja la salida de un jugador relevante tras años de intentos para lograr su estabilidad financiera, así como las condiciones estructurales de un mercado altamente competitivo y concentrado.

El reto hacia adelante será si nuevos modelos de negocio, como el de OXIO, logran redefinir la rentabilidad del activo en un entorno donde los costos, la regulación y la presión competitiva siguen marcando el rumbo de la industria.

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