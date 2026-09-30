La presión sobre los precios se hizo más visible conforme el destino dejó atrás el crecimiento acelerado que lo convirtió en uno de los principales referentes turísticos del país. La combinación entre una oferta más cara y un viajero con más alternativas ha dificultado la recuperación de la ocupación, que cayó por debajo de 50% a principios de octubre de 2025 y ahora se mantiene en niveles similares.

La conectividad aérea es uno de los factores que determina la accesibilidad de un destino y, por tanto, tiene un efecto directo sobre el flujo de turistas. Menos vuelos y menos asientos disponibles reducen las opciones para llegar a Tulum y pueden desviar parte de esa demanda hacia otros destinos que compiten por el mismo viajero.

Aeroméxico atribuyó la suspensión a “condiciones de mercado” y explicó a Expansión que la medida busca “maximizar nuestra red de rutas”.

Dos días después del anuncio de Aeroméxico, Volaris detalló que también suspenderá sus vuelos hacia Tulum a partir del 30 de septiembre. La aerolínea explicó a Expansión que la suspensión comenzará el 7 de enero de 2027, debido a “las condiciones del mercado”, así como a los “aumentos en las tarifas aeroportuarias” y otros costos relacionados con los viajes de turistas extranjeros.

La decisión de ambas aerolíneas llega después de un periodo en el que Tulum había construido parte de su crecimiento sobre la llegada de turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos, y había alcanzado niveles récord de demanda tras la pandemia.

A la menor conectividad se suma una desaceleración del turismo estadounidense y una mayor competencia de destinos del Caribe como República Dominicana y Jamaica, que han ganado conectividad y oferta turística.

Menos conectividad para un destino en desaceleración

En 2022, Tulum alcanzó uno de sus mayores picos históricos de demanda, de acuerdo con PriceTravel. El destino se benefició de un viajero internacional que buscaba experiencias de wellness, estancias largas y espacios para trabajar a distancia, mientras la oferta de hospedaje, gastronomía y entretenimiento se expandía para atenderlo.

“Se posicionó mucho como nómada digital. Era un destino tremendo para los nómadas digitales”, dijo Rafael Durand, director de Operaciones de PriceTravel, una agencia de viajes en línea y grupo turístico multicanal.

Ese crecimiento estuvo acompañado por una fuerte presencia del turista internacional, particularmente estadounidense. Ahora, ese mercado muestra una desaceleración en sus viajes, en un escenario marcado por inflación y otros factores geopolíticos que han reducido el ritmo de crecimiento del turismo emisor.