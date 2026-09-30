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Cancelación de vuelos de Aeroméxico y Volaris al Aeropuerto de Tulum recrudece crisis turística en el destino

La suspensión de vuelos de Aeroméxico y Volaris suma presión a Tulum, un destino que busca recuperar ocupación tras perder atractivo por sus precios y enfrentar mayor competencia internacional.
mié 30 septiembre 2026 03:32 PM
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Un avión de Volaris y otro de Aeroméxico sobrevuelan el Parque Jaguar en Tulum.
La menor conectividad de Tulum ocurre mientras otros destinos de sol y playa en el Caribe, como República Dominicana y Jamaica, amplían su oferta para captar viajeros. (Imagen: creada con IA Notebook / Fotos: AFP y Cuartoscuro)

Tulum enfrenta una nueva presión sobre su recuperación turística. Aeroméxico y Volaris suspenderán sus vuelos desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) hacia el destino, en un momento en que el destino no ha recuperado la ocupación hotelera histórica que tuvo tras la pandemia.

La menor conectividad llega después de un periodo de desaceleración para Tulum, que perdió dinamismo tras el auge registrado después de la pandemia. El destino enfrenta señalamientos de consumidores por precios elevados en hospedaje, gastronomía y entretenimiento, una percepción que ha afectado su competitividad frente a otras opciones de sol y playa.

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La presión sobre los precios se hizo más visible conforme el destino dejó atrás el crecimiento acelerado que lo convirtió en uno de los principales referentes turísticos del país. La combinación entre una oferta más cara y un viajero con más alternativas ha dificultado la recuperación de la ocupación, que cayó por debajo de 50% a principios de octubre de 2025 y ahora se mantiene en niveles similares.

La conectividad aérea es uno de los factores que determina la accesibilidad de un destino y, por tanto, tiene un efecto directo sobre el flujo de turistas. Menos vuelos y menos asientos disponibles reducen las opciones para llegar a Tulum y pueden desviar parte de esa demanda hacia otros destinos que compiten por el mismo viajero.

Aeroméxico atribuyó la suspensión a “condiciones de mercado” y explicó a Expansión que la medida busca “maximizar nuestra red de rutas”.

Dos días después del anuncio de Aeroméxico, Volaris detalló que también suspenderá sus vuelos hacia Tulum a partir del 30 de septiembre. La aerolínea explicó a Expansión que la suspensión comenzará el 7 de enero de 2027, debido a “las condiciones del mercado”, así como a los “aumentos en las tarifas aeroportuarias” y otros costos relacionados con los viajes de turistas extranjeros.

La decisión de ambas aerolíneas llega después de un periodo en el que Tulum había construido parte de su crecimiento sobre la llegada de turistas internacionales, principalmente de Estados Unidos, y había alcanzado niveles récord de demanda tras la pandemia.

A la menor conectividad se suma una desaceleración del turismo estadounidense y una mayor competencia de destinos del Caribe como República Dominicana y Jamaica, que han ganado conectividad y oferta turística.

Menos conectividad para un destino en desaceleración

En 2022, Tulum alcanzó uno de sus mayores picos históricos de demanda, de acuerdo con PriceTravel. El destino se benefició de un viajero internacional que buscaba experiencias de wellness, estancias largas y espacios para trabajar a distancia, mientras la oferta de hospedaje, gastronomía y entretenimiento se expandía para atenderlo.

“Se posicionó mucho como nómada digital. Era un destino tremendo para los nómadas digitales”, dijo Rafael Durand, director de Operaciones de PriceTravel, una agencia de viajes en línea y grupo turístico multicanal.

Ese crecimiento estuvo acompañado por una fuerte presencia del turista internacional, particularmente estadounidense. Ahora, ese mercado muestra una desaceleración en sus viajes, en un escenario marcado por inflación y otros factores geopolíticos que han reducido el ritmo de crecimiento del turismo emisor.

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La combinación de estos factores ha complicado la recuperación de Tulum. “Tenemos una ocupación bastante retadora. Estamos alrededor de 40%-50%. Ha sido un septiembre muy complicado, con una baja importante en operaciones aéreas y en asientos de avión disponibles, pero estamos trabajando para afrontar esta dificultad de la mejor manera”, dijo Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo.

El turista tiene más opciones

La menor conectividad de Tulum ocurre mientras otros destinos de sol y playa en el Caribe amplían su oferta para captar viajeros.

Punta Cana, en República Dominicana, es uno de los competidores que ha ganado espacio entre los turistas mexicanos. PriceTravel señaló que el destino ha recibido más frecuencias de vuelos directos desde México y que el crecimiento de pasajeros hacia República Dominicana dentro de su red ha superado 80% de un año a otro.

“Punta Cana puntualmente, que compite con Riviera Maya y Cancún en destinos de sol y playa, ha tomado una participación importante. Se han abierto muchísimas más frecuencias de vuelos directos desde México hacia Punta Cana”, explicó Durand.

Jamaica también está recuperando oferta turística después del impacto del huracán Melissa el año pasado, que provocó el cierre de hoteles.

Días antes de la confirmación de cierre de la ruta hacia el Aeropuerto de Tulum, Aeroméxico anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas directas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Nassau, Las Bahamas, y Montego Bay, Jamaica, las cuales comenzarán operaciones previo al periodo vacacional de Semana Santa en 2027.

Con la reapertura de establecimientos y la recuperación de infraestructura, el destino vuelve a competir por viajeros que antes podían considerar a México como una de sus principales opciones.

“Un potencial turista norteamericano, que hace tres o cuatro años tenía como referente a México, hoy ya tiene dos, tres o cuatro opciones en el Caribe. Ahora esas opciones compiten entre sí”, señaló Durand.

La competencia no se limita a los vuelos. El precio se ha convertido en una variable relevante para un viajero que tiene más destinos entre los cuales elegir.

“Por supuesto que una de las variables, aunque no es el único factor decisivo, es el precio. El producto con el precio más alto hoy potencialmente puede ser Cancún, Riviera Maya, después Dominicana y después Jamaica”, explicó Durand.

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Tulum necesita volver a mirar al mercado nacional

El cambio en la demanda también coloca al turista mexicano en una posición más relevante para los destinos que históricamente dependieron en mayor medida del visitante estadounidense.

PriceTravel observa que algunos grupos hoteleros que dependían del mercado estadounidense están recurriendo a otros canales y mercados para compensar la menor llegada de esos viajeros.

“El americano no va a llegar, por ejemplo, como estamos acostumbrados. Necesitamos compensar y ahí es donde el mercado doméstico o, de pronto, algunos mercados como Colombia, Argentina y Brasil empiezan a tomar relevancia”, señaló Durand.

Ese ajuste también implica modificar la propuesta de valor de destinos como Tulum. Durante su auge, el destino construyó una imagen internacional asociada con wellness, gastronomía, entretenimiento y estancias prolongadas. Pero esa misma oferta también generó una percepción de precios elevados entre algunos visitantes nacionales.

El reto para Tulum no es únicamente recuperar los visitantes que perdió por el encarecimiento de la oferta. El destino necesita volver a ser accesible y competitivo para un viajero que hoy tiene más opciones para elegir dónde pasar sus vacaciones.

“Lo que les toca a los proveedores, servicios, hotelería, etcétera, es desarrollar y obligarse a tener un mejor producto, una mejor propuesta de valor, cautivarte más, inspirarte más y tener un producto para que el mexicano se sienta cómodo viajando, no se sienta maltratado”, dijo Durand.

El gobierno busca reposicionar Tulum

La presión sobre el destino también llevó al gobierno federal y al estatal a impulsar medidas para mejorar la experiencia del visitante.

En julio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Plan Tulum Renace, que contempla cambios en el acceso al Parque del Jaguar, la Zona Arqueológica y el Área Natural Protegida.

El acceso al Parque del Jaguar es gratuito para visitantes nacionales. Para entrar a la Zona Arqueológica y al Área Natural Protegida, la tarifa para visitantes nacionales es de 80 pesos y el acceso es gratuito los domingos. Para extranjeros, el costo es de 265 pesos.

El plan también contempla movilidad eléctrica dentro del Parque del Jaguar, un modelo de atención y cuidado al turista con la Guardia Nacional, profesionalización y certificación de prestadores de servicios, un estacionamiento en el acceso sur y mejoras de los servicios públicos de Tulum.

A esto se suma la creación de un nuevo sistema de transporte público, una campaña permanente de promoción y un programa para atraer nuevas rutas aéreas y mejorar la conexión entre el aeropuerto y el centro de Tulum.

La estrategia también incluye acciones que comenzaron desde 2025, como la apertura de 10 accesos públicos a las playas, la creación del programa “Quién es Quién en los Precios”, la revisión del padrón de prestadores turísticos, capacitación y certificación, promoción nacional e internacional y mejoras en la gestión del sargazo.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, resumió el objetivo del programa al señalar que “la transformación de Tulum no consiste únicamente en reducir tarifas o facilitar el acceso; implica mejorar la experiencia de quienes nos visitan, fortalecer la calidad de los servicios, cuidar nuestro patrimonio y generar prosperidad compartida para las comunidades”.

Para el gobierno de Quintana Roo, la tarea es ordenar un destino que creció con rapidez y recuperar su atractivo ante un mercado que ahora tiene más alternativas.

“Tulum tiene un plan claro, un plan que ha incorporado la Presidencia de la República con el gobierno del estado para generar una mayor tracción turística”, dijo Cueto.

El funcionario reconoció que el destino necesita fortalecer infraestructura, movilidad y oferta para mantenerse competitivo.

“Ha sido un destino que ha crecido exponencialmente y que buscamos ordenar, regular y poner en marcha diversas estrategias para que siga brillando, porque es una de las marcas más reconocidas a nivel internacional”, señaló.

El desafío de Tulum es convertir esa reconfiguración en una oportunidad para ampliar su mercado, recuperar al turista nacional y construir una propuesta que vuelva a resultar competitiva frente a los destinos del Caribe que están ganando vuelos, oferta y viajeros.

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GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V.

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