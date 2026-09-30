La combinación de estos factores ha complicado la recuperación de Tulum. “Tenemos una ocupación bastante retadora. Estamos alrededor de 40%-50%. Ha sido un septiembre muy complicado, con una baja importante en operaciones aéreas y en asientos de avión disponibles, pero estamos trabajando para afrontar esta dificultad de la mejor manera”, dijo Bernardo Cueto, secretario de Turismo de Quintana Roo.
El turista tiene más opciones
La menor conectividad de Tulum ocurre mientras otros destinos de sol y playa en el Caribe amplían su oferta para captar viajeros.
Punta Cana, en República Dominicana, es uno de los competidores que ha ganado espacio entre los turistas mexicanos. PriceTravel señaló que el destino ha recibido más frecuencias de vuelos directos desde México y que el crecimiento de pasajeros hacia República Dominicana dentro de su red ha superado 80% de un año a otro.
“Punta Cana puntualmente, que compite con Riviera Maya y Cancún en destinos de sol y playa, ha tomado una participación importante. Se han abierto muchísimas más frecuencias de vuelos directos desde México hacia Punta Cana”, explicó Durand.
Jamaica también está recuperando oferta turística después del impacto del huracán Melissa el año pasado, que provocó el cierre de hoteles.
Días antes de la confirmación de cierre de la ruta hacia el Aeropuerto de Tulum, Aeroméxico anunció el lanzamiento de dos nuevas rutas directas desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia Nassau, Las Bahamas, y Montego Bay, Jamaica, las cuales comenzarán operaciones previo al periodo vacacional de Semana Santa en 2027.
Con la reapertura de establecimientos y la recuperación de infraestructura, el destino vuelve a competir por viajeros que antes podían considerar a México como una de sus principales opciones.
“Un potencial turista norteamericano, que hace tres o cuatro años tenía como referente a México, hoy ya tiene dos, tres o cuatro opciones en el Caribe. Ahora esas opciones compiten entre sí”, señaló Durand.
La competencia no se limita a los vuelos. El precio se ha convertido en una variable relevante para un viajero que tiene más destinos entre los cuales elegir.
“Por supuesto que una de las variables, aunque no es el único factor decisivo, es el precio. El producto con el precio más alto hoy potencialmente puede ser Cancún, Riviera Maya, después Dominicana y después Jamaica”, explicó Durand.