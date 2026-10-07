Chevrolet bajó tanto el precio del Aveo nuevo que uno usado dejó de ser la opción barata

¿Cuánto cuesta hoy el Chevrolet Aveo LS manual nuevo?

Chevrolet ofrece actualmente el Aveo LS manual 2026 en 234,800 pesos mediante financiamiento, precio que incluye un bono de 10,000 pesos por toma a cuenta. La condición es importante porque ese monto promocional no representa necesariamente el precio del vehículo bajo cualquier forma de compra.

La diferencia frente al propio modelo resulta considerable. Cuando la versión LS manual 2024 llegó al mercado, su precio oficial era de 285,900 pesos. Frente a esa referencia, la promoción actual representa una reducción cercana a 18%.

Al comparar directamente las unidades, los precios quedan así:

- Aveo LS manual 2026 nuevo: 234,800 pesos, mediante financiamiento e incluyendo bono de 10,000 pesos por toma a cuenta.

- Aveo 2024 LS manual seminuevo en Kavak: 242,000 pesos, con 47,482 kilómetros.



(Kavak)



- Aveo 2025 LS estándar seminuevo en BBVA Automarket: 260,000 pesos, con 30,000 kilómetros.



(Automarket BBVA)

- Diferencia frente al seminuevo 2024: el nuevo cuesta 7,200 pesos menos.

- Diferencia frente al seminuevo 2025: el nuevo cuesta 25,200 pesos menos.

La comparación rompe con la expectativa habitual: ambas unidades usadas acumulan kilometraje y, aun así, sus precios anunciados superan al del modelo 2026 bajo la promoción vigente.



¿Cuánto debería depreciarse un Aveo seminuevo?

La depreciación ayuda a dimensionar qué tan atípica es esta diferencia. Mazda explica en su sitio oficial que la mayoría de los automóviles pierde entre 20% y 30% de su valor apenas sale de la agencia, aunque el comportamiento real cambia según el modelo y las condiciones del mercado.

Si se toma únicamente como ejercicio el precio original de 285,900 pesos del Aveo LS manual 2024, una pérdida de 20% llevaría su valor a 228,720 pesos. Con una disminución de 30%, la referencia bajaría a 200,130 pesos.

Volkswagen plantea otra forma de estimarlo: durante el primer año, un automóvil puede depreciarse entre 15% y 25%, para después perder valor a un ritmo menor. Aplicado al mismo Aveo, el rango sería de aproximadamente 243,015 a 214,425 pesos.