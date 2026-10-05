Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

March y Kwid no son los únicos: estos autos nuevos cuestan menos de 300,000 pesos

Varias marcas mantienen modelos nuevos dentro del presupuesto y algunas permiten mejorar seguridad, tecnología o transmisión sin rebasarlo.
lun 05 octubre 2026 04:14 PM
Añadir Expansión en Google
Agencia de autos seminuevos en México. Una mujer revisa una SUV para verificar las características del carro.
Dentro del mismo presupuesto, la diferencia entre versiones puede traducirse en mejoras de seguridad, conectividad, confort o incluso el salto de transmisión manual a automática. (Expansión|Gemini)

Con menos de 300,000 pesos todavía puedes estrenar un auto en México, y el abanico va más allá de nombres conocidos como el Nissan March o el Renault Kwid. También hay alternativas en otras marcas, aunque el presupuesto rinde de manera muy distinta según el modelo y la versión que se elija.

En Expansión, revisamos los precios publicados por las marcas para mostrarte qué autos entran y qué recibes realmente cuando decides subir de versión.

Publicidad

Estos autos nuevos todavía cuestan menos de 300,000 pesos


En la imagen aparecen el Changan Alsvin de Changan, MG3 de MG y el SEI 2 de JAC en un showroom en Ciudad de México.
(Expansión|Gemini)

Todavía hay opciones nuevas por debajo de ese presupuesto, pero no todas ofrecen lo mismo. Ordenadas del precio más bajo al más alto, estas son las versiones de entrada encontradas en los sitios oficiales de las marcas y algunos de los elementos que recibes por tu dinero.

Nissan March Sense TM - 245,990 pesos

- Motor 1.6 litros de 106 hp con transmisión manual de cinco velocidades

- Seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y control de tracción

- Aire acondicionado y sistema de audio con Bluetooth y controles al volante

MG3 COOL MT - 249,000 pesos

- Motor 1.5 litros de 108 hp con transmisión manual

- Sensores de reversa y clúster digital de 7 pulgadas

- Aire acondicionado, Bluetooth y espejos con ajuste eléctrico.

Renault Kwid Intens TM - 252,000 pesos

- Rendimiento de hasta 22.1 km/l en ciclo mixto

- Cámara de reversa, ABS, control de tracción y alerta de presión de neumáticos

- Pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.

jac-e-10-x.jpeg
Empresas

JAC E10X se corona como el eléctrico más barato de México, y además te libra de la verificación para siempre

JAC Sei2 Flex MT 2026 - 259,000 pesos

- Motor 1.5 litros de 103 hp y transmisión manual de cinco velocidades

- Control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y sensores traseros

- Cajuela con capacidad de 450 litros.

Changan Alsvin TM 2026 - 259,900 pesos

- Motor 1.4 litros de 101 hp con caja manual de cinco velocidades

- Cámara de reversa y pantalla táctil de 10 pulgadas

- Rines de 15 pulgadas y asientos en piel sintética.

MG5 STYLE MT - 274,900 pesos

- Motor 1.5 litros de 109 hp

- Seis bolsas de aire, cuatro frenos de disco y sensores traseros

- Pantalla de 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de salidas de aire para la segunda fila.

Hyundai Grand i10 Hatchback GL TM - 286,600 pesos

- Motor 1.2 litros de 83 hp y transmisión manual de cinco velocidades

- Seis bolsas de aire, control de estabilidad y asistencia de arranque en pendientes

- Rendimiento combinado de 19.73 km/l.

Publicidad

Changan Alsvin Plus LUXURY MT - 299,900 pesos

- Motor 1.5 litros de 101 hp

- Seis bolsas de aire, frenos de disco en ambos ejes, cámara y sensores de reversa

- Pantalla de 10 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, además de tablero digital de 10.25 pulgadas.

Dos de estas opciones tienen bonos que reducen directamente su precio:

- Changan Alsvin TM 2026: bono de 14,600 pesos; baja de 274,500 a 259,900 pesos

- Changan Alsvin Plus LUXURY MT: bono de 51,000 pesos; baja de 350,900 a 299,900 pesos.

Palanca de un carro automático de gama media, con Auto Hold y botón de Parking.
Empresas

¿Cansado del clutch? Estos hatchback, sedanes y SUV automáticos son los más accesibles en México

Qué ganas si pagas más sin rebasar los 300,000 pesos

Mujer configurando la pantalla de infoentretenimiento de un SUV automático en la agencia. Los interiores de la camioneta son en piel café, además de incluir tacómetro y controles electrónicos.
(Expansión|Gemini)

El presupuesto se vuelve más interesante cuando una misma marca deja subir de versión sin cruzar el límite. Ahí los miles adicionales pueden comprar desde una transmisión automática hasta mayor seguridad o simplemente cambios de apariencia.

Changan Alsvin DCT 2026: 294,500 pesos

- Por 34,600 pesos más recibes motor 1.5 litros de 107 hp en lugar del 1.4 de 101 hp, transmisión automática de doble embrague, sensores de reversa y cristales y seguros eléctricos en las cuatro puertas.

MG3 STYLE MT: 281,000 pesos

- Por 32,000 pesos más aparecen seis bolsas de aire, cámara de reversa, pantalla de 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, llave inteligente y rines de aluminio de 16 pulgadas.

STYLE CVT: 299,000 pesos

- Otros 18,000 pesos sustituyen la caja manual por una automática CVT y agregan control crucero, Auto Hold, freno de estacionamiento electrónico y salidas de aire para la segunda fila.

MG5 EXCITE MT: 299,000 pesos

- La diferencia es de 24,100 pesos y añade cámara de reversa con guías dinámicas, control crucero y asientos con vestiduras en piel sintética.

Nissan March Advance TM: 273,990 pesos

- Por 28,000 pesos más incorpora llave inteligente, botón de encendido, monitoreo de presión de llantas, rines de aluminio, cristales y espejos eléctricos, además de pantalla de 6.75 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.

Publicidad

Tags

Automóviles automóviles, movilidad

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad