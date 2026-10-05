March y Kwid no son los únicos: estos autos nuevos cuestan menos de 300,000 pesos

Con menos de 300,000 pesos todavía puedes estrenar un auto en México, y el abanico va más allá de nombres conocidos como el Nissan March o el Renault Kwid. También hay alternativas en otras marcas, aunque el presupuesto rinde de manera muy distinta según el modelo y la versión que se elija.
En Expansión, revisamos los precios publicados por las marcas para mostrarte qué autos entran y qué recibes realmente cuando decides subir de versión.
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Estos autos nuevos todavía cuestan menos de 300,000 pesos
Todavía hay opciones nuevas por debajo de ese presupuesto, pero no todas ofrecen lo mismo. Ordenadas del precio más bajo al más alto, estas son las versiones de entrada encontradas en los sitios oficiales de las marcas y algunos de los elementos que recibes por tu dinero.
Nissan March Sense TM - 245,990 pesos
- Motor 1.6 litros de 106 hp con transmisión manual de cinco velocidades
- Seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y control de tracción
- Aire acondicionado y sistema de audio con Bluetooth y controles al volante
MG3 COOL MT - 249,000 pesos
- Motor 1.5 litros de 108 hp con transmisión manual
- Sensores de reversa y clúster digital de 7 pulgadas
- Aire acondicionado, Bluetooth y espejos con ajuste eléctrico.
Renault Kwid Intens TM - 252,000 pesos
- Rendimiento de hasta 22.1 km/l en ciclo mixto
- Cámara de reversa, ABS, control de tracción y alerta de presión de neumáticos
- Pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.
Qué ganas si pagas más sin rebasar los 300,000 pesos
El presupuesto se vuelve más interesante cuando una misma marca deja subir de versión sin cruzar el límite. Ahí los miles adicionales pueden comprar desde una transmisión automática hasta mayor seguridad o simplemente cambios de apariencia.
Changan Alsvin DCT 2026: 294,500 pesos
- Por 34,600 pesos más recibes motor 1.5 litros de 107 hp en lugar del 1.4 de 101 hp, transmisión automática de doble embrague, sensores de reversa y cristales y seguros eléctricos en las cuatro puertas.
MG3 STYLE MT: 281,000 pesos
- Por 32,000 pesos más aparecen seis bolsas de aire, cámara de reversa, pantalla de 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, llave inteligente y rines de aluminio de 16 pulgadas.
STYLE CVT: 299,000 pesos
- Otros 18,000 pesos sustituyen la caja manual por una automática CVT y agregan control crucero, Auto Hold, freno de estacionamiento electrónico y salidas de aire para la segunda fila.
MG5 EXCITE MT: 299,000 pesos
- La diferencia es de 24,100 pesos y añade cámara de reversa con guías dinámicas, control crucero y asientos con vestiduras en piel sintética.
Nissan March Advance TM: 273,990 pesos
- Por 28,000 pesos más incorpora llave inteligente, botón de encendido, monitoreo de presión de llantas, rines de aluminio, cristales y espejos eléctricos, además de pantalla de 6.75 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.