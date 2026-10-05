March y Kwid no son los únicos: estos autos nuevos cuestan menos de 300,000 pesos

Estos autos nuevos todavía cuestan menos de 300,000 pesos





(Expansión|Gemini)

Todavía hay opciones nuevas por debajo de ese presupuesto, pero no todas ofrecen lo mismo. Ordenadas del precio más bajo al más alto, estas son las versiones de entrada encontradas en los sitios oficiales de las marcas y algunos de los elementos que recibes por tu dinero.

Nissan March Sense TM - 245,990 pesos

- Motor 1.6 litros de 106 hp con transmisión manual de cinco velocidades

- Seis bolsas de aire, frenos ABS, control de estabilidad y control de tracción

- Aire acondicionado y sistema de audio con Bluetooth y controles al volante

MG3 COOL MT - 249,000 pesos

- Motor 1.5 litros de 108 hp con transmisión manual

- Sensores de reversa y clúster digital de 7 pulgadas

- Aire acondicionado, Bluetooth y espejos con ajuste eléctrico.

Renault Kwid Intens TM - 252,000 pesos

- Rendimiento de hasta 22.1 km/l en ciclo mixto

- Cámara de reversa, ABS, control de tracción y alerta de presión de neumáticos

- Pantalla de 8 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay.



JAC Sei2 Flex MT 2026 - 259,000 pesos

- Motor 1.5 litros de 103 hp y transmisión manual de cinco velocidades

- Control electrónico de estabilidad, monitoreo de presión de neumáticos y sensores traseros

- Cajuela con capacidad de 450 litros.

Changan Alsvin TM 2026 - 259,900 pesos

- Motor 1.4 litros de 101 hp con caja manual de cinco velocidades

- Cámara de reversa y pantalla táctil de 10 pulgadas

- Rines de 15 pulgadas y asientos en piel sintética.

MG5 STYLE MT - 274,900 pesos

- Motor 1.5 litros de 109 hp

- Seis bolsas de aire, cuatro frenos de disco y sensores traseros

- Pantalla de 10.25 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay, además de salidas de aire para la segunda fila.

Hyundai Grand i10 Hatchback GL TM - 286,600 pesos

- Motor 1.2 litros de 83 hp y transmisión manual de cinco velocidades

- Seis bolsas de aire, control de estabilidad y asistencia de arranque en pendientes

- Rendimiento combinado de 19.73 km/l.