Comprar un Chevrolet Aveo nuevo es hasta 25,200 pesos más barato que comprar uno usado

Comprar un seminuevo suele tener una lógica sencilla: aceptar que el auto ya tuvo uso a cambio de pagar menos que por uno recién salido de agencia. Sin embargo, el Chevrolet Aveo LS manual 2026 plantea una excepción con su precio promocional actual.
Al compararlo con unidades usadas disponibles en México y con referencias de depreciación del sector, la diferencia muestra cómo los autos nuevos están recuperando terreno frente a los seminuevos.
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¿Cuánto cuesta hoy el Chevrolet Aveo LS manual nuevo?
Chevrolet ofrece actualmente el Aveo LS manual 2026 en 234,800 pesos mediante financiamiento, precio que incluye un bono de 10,000 pesos por toma a cuenta. La condición es importante porque ese monto promocional no representa necesariamente el precio del vehículo bajo cualquier forma de compra.
La diferencia frente al propio modelo resulta considerable. Cuando la versión LS manual 2024 llegó al mercado, su precio oficial era de 285,900 pesos. Frente a esa referencia, la promoción actual representa una reducción cercana a 18%.
Al comparar directamente las unidades, los precios quedan así:
- Aveo LS manual 2026 nuevo: 234,800 pesos, mediante financiamiento e incluyendo bono de 10,000 pesos por toma a cuenta.
- Aveo 2024 LS manual seminuevo en Kavak: 242,000 pesos, con 47,482 kilómetros.
- Aveo 2025 LS estándar seminuevo en BBVA Automarket: 260,000 pesos, con 30,000 kilómetros.
- Diferencia frente al seminuevo 2024: el nuevo cuesta 7,200 pesos menos.
- Diferencia frente al seminuevo 2025: el nuevo cuesta 25,200 pesos menos.
La comparación rompe con la expectativa habitual: ambas unidades usadas acumulan kilometraje y, aun así, sus precios anunciados superan al del modelo 2026 bajo la promoción vigente.
La depreciación ayuda a dimensionar qué tan atípica es esta diferencia. Mazda explica en su sitio oficial que la mayoría de los automóviles pierde entre 20% y 30% de su valor apenas sale de la agencia, aunque el comportamiento real cambia según el modelo y las condiciones del mercado.
Si se toma únicamente como ejercicio el precio original de 285,900 pesos del Aveo LS manual 2024, una pérdida de 20% llevaría su valor a 228,720 pesos. Con una disminución de 30%, la referencia bajaría a 200,130 pesos.
Volkswagen plantea otra forma de estimarlo: durante el primer año, un automóvil puede depreciarse entre 15% y 25%, para después perder valor a un ritmo menor. Aplicado al mismo Aveo, el rango sería de aproximadamente 243,015 a 214,425 pesos.
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Estas cifras no significan que todo Aveo usado tenga que venderse necesariamente dentro de ese intervalo. Volkswagen también considera factores como el kilometraje y el estado general del vehículo para ajustar su valor.
El Aveo 2024 anunciado en 242,000 pesos, por ejemplo, ha perdido aproximadamente 15.4% frente a su precio original de 285,900 pesos. Eso lo mantiene prácticamente en el extremo superior del rango de depreciación de primer año planteado por Volkswagen, aunque la unidad ya registra 47,482 kilómetros.
Los seminuevos ya no tienen la misma ventaja que durante la pandemia
El caso del Aveo ocurre en medio de un cambio más amplio en el mercado mexicano. La ventaja que tuvieron los seminuevos durante los problemas de producción y disponibilidad posteriores a la pandemia comenzó a reducirse conforme regresaron los inventarios de vehículos nuevos y aumentó la competencia entre marcas.
Durante el primer semestre de 2026, las ventas de seminuevos por concesionario disminuyeron 1.6% frente al mismo periodo del año anterior, según SimDataGroup. En contraste, las ventas de vehículos nuevos crecieron 5.3%, de acuerdo con cifras del Inegi.
También está tomando más tiempo colocar las unidades usadas. En 2022, 85% de los seminuevos encontraba comprador en menos de 90 días; actualmente esa proporción es de 76%, señal de que una mayor parte del inventario permanece más tiempo disponible.
El escenario contrasta con 2022 y 2023, cuando la escasez de autos nuevos elevó la demanda de usados e incluso frenó su depreciación. La recuperación de la producción, una mayor oferta de crédito y la llegada de fabricantes chinos con precios competitivos volvieron a reducir la distancia entre ambos mercados.
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¿Conviene más comprar un Aveo nuevo que uno seminuevo?
Con los precios analizados, sí existe actualmente un escenario en el que estrenar un Aveo cuesta menos que comprar uno usado. La promoción del LS manual 2026 coloca al vehículo nuevo por debajo de los dos seminuevos revisados, a pesar de que estos ya acumulan entre 30,000 y más de 47,000 kilómetros.
Eso no significa que todos los Aveo seminuevos estén sobrevaluados. Existen unidades cuyo precio puede encontrarse dentro de rangos razonables de depreciación dependiendo de su antigüedad, kilometraje, condición y equipamiento. El Aveo 2024 anunciado en 242,000 pesos es precisamente un ejemplo: su precio todavía entra en la parte alta de la referencia planteada por Volkswagen.
La diferencia está en que la promoción aplicada al modelo nuevo redujo tanto su precio que algunos seminuevos dejaron de ofrecer el ahorro que normalmente justificaría comprarlos.
Para quien pueda cumplir las condiciones de la promoción (financiamiento y bono de toma a cuenta incluidos) , el Aveo 2026 parte hoy de un precio menor que los dos ejemplares usados comparados. El costo final del crédito, sin embargo, dependerá de las condiciones financieras contratadas.