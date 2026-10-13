Televisa comprará AT&T México: qué pasará con tu línea y qué ocurrirá si todavía tienes una deuda

Qué pasará con tu número y tu plan de AT&T

Los usuarios de AT&T México conservarán por ahora su línea y las condiciones del plan que tienen contratado. La compañía explicó a Expansión que el anuncio de la venta no activa ningún procedimiento para los clientes ni modifica automáticamente el servicio.

En caso de que más adelante exista algún ajuste, AT&T señaló que lo comunicará directamente mediante el correo electrónico o número telefónico registrado por el usuario. Mientras no llegue ese aviso, las condiciones vigentes siguen siendo las que cada cliente contrató.

Qué ocurre si todavía tienes una deuda con AT&T

Un cambio de propietario no borra los pagos pendientes. AT&T explicó que los adeudos continúan vigentes y deben cubrirse de manera regular conforme a las condiciones acordadas con el operador.

Incluso cuando la compra se concrete, la obligación no desaparece: el saldo pendiente pasa a ser administrado por el nuevo dueño de la operación. Por ello, tener una deuda al momento de la venta no significa que esta quede cancelada ni que el cliente deje de tener que pagarla.



Cuándo se concretará la compra de AT&T México

Grupo Televisa y Fintech Holdings acordaron adquirir AT&T México por 2,000 millones de dólares. La operación dejará a Televisa con una participación de 50% dentro del consorcio que tomará el control del operador móvil.

El acuerdo fue informado el 13 de octubre a la Bolsa Mexicana de Valores y todavía debe cumplir con las autorizaciones regulatorias y demás condiciones necesarias para su cierre. Las compañías calculan completar la transacción durante el primer trimestre de 2027.

La compra involucra una operación que cerró 2025 con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles. El consorcio prevé financiarla mediante una combinación de efectivo disponible y deuda garantizada sin recurso contra el propio consorcio.