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Televisa comprará AT&T México: qué pasará con tu línea y qué ocurrirá si todavía tienes una deuda

Si se aprueba la operación, la empresa pasará a manos de uno de los mayores operadores del país, lo que abre interrogantes sobre los contratos, los pagos y los avisos a los usuarios.
mar 13 octubre 2026 04:07 PM
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Persona sostiene un teléfono celular con la aplicación de AT&T abierta en la pantalla de inicio de sesión.
AT&T indicó que cualquier cambio relacionado con el servicio será comunicado directamente a sus clientes mediante los datos de contacto registrados. (Expansión|Gemini)

El anuncio compra de AT&T México por parte de Grupo Televisa y Fintech Holdings abre una pregunta inmediata para quienes tienen una línea con el operador: qué pasará con su número, su plan y cualquier deuda pendiente una vez que cambie el control de la compañía.

Para aclarar el panorama, Expansión contactó al servicio al cliente de AT&T México, que explicó cómo se manejarán los servicios contratados y qué deben hacer los usuarios mientras avanza la operación.

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Qué pasará con tu número y tu plan de AT&T

Los usuarios de AT&T México conservarán por ahora su línea y las condiciones del plan que tienen contratado. La compañía explicó a Expansión que el anuncio de la venta no activa ningún procedimiento para los clientes ni modifica automáticamente el servicio.

En caso de que más adelante exista algún ajuste, AT&T señaló que lo comunicará directamente mediante el correo electrónico o número telefónico registrado por el usuario. Mientras no llegue ese aviso, las condiciones vigentes siguen siendo las que cada cliente contrató.

Qué ocurre si todavía tienes una deuda con AT&T

Un cambio de propietario no borra los pagos pendientes. AT&T explicó que los adeudos continúan vigentes y deben cubrirse de manera regular conforme a las condiciones acordadas con el operador.

Incluso cuando la compra se concrete, la obligación no desaparece: el saldo pendiente pasa a ser administrado por el nuevo dueño de la operación. Por ello, tener una deuda al momento de la venta no significa que esta quede cancelada ni que el cliente deje de tener que pagarla.

Foto del logo de AT&T sobre el edificio de oficinas corporativas.
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Televisa y Fintech Holdings acuerdan comprar AT&T México por 2,000 millones de dólares

Cuándo se concretará la compra de AT&T México

Grupo Televisa y Fintech Holdings acordaron adquirir AT&T México por 2,000 millones de dólares. La operación dejará a Televisa con una participación de 50% dentro del consorcio que tomará el control del operador móvil.

El acuerdo fue informado el 13 de octubre a la Bolsa Mexicana de Valores y todavía debe cumplir con las autorizaciones regulatorias y demás condiciones necesarias para su cierre. Las compañías calculan completar la transacción durante el primer trimestre de 2027.

La compra involucra una operación que cerró 2025 con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles. El consorcio prevé financiarla mediante una combinación de efectivo disponible y deuda garantizada sin recurso contra el propio consorcio.

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AT&T GRUPO TELEVISA, S.A.

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