La compra representa una nueva apuesta de Televisa por el negocio de las telecomunicaciones, ahora mediante una participación conjunta con Fintech en una compañía que contaba con aproximadamente 24.7 millones de suscriptores móviles al cierre de 2025.

El consorcio prevé financiar la operación con una combinación de efectivo disponible y deuda garantizada sin recurso contra el propio consorcio.

AT&T México, un negocio de 85,400 millones de pesos

AT&T México ofrece servicios de telefonía móvil, internet y servicios de valor agregado mediante concesiones otorgadas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

Al 31 de diciembre de 2025, la empresa reportó ingresos consolidados por 85,400 millones de pesos y una utilidad de operación de 1,400 millones de pesos.

Las cifras dimensionan el negocio que pasará a manos del consorcio una vez que se complete la operación. Con 24.7 millones de suscriptores móviles, AT&T México ocupa el segundo lugar entre los operadores móviles del país, de acuerdo con el comunicado de la transacción.

Televisa contabilizará la compra como inversión conjunta

Grupo Televisa anticipa reconocer su participación en AT&T México como una inversión en asociadas y negocios conjuntos, bajo el método de participación y conforme a las normas internacionales de información financiera (NIIF) aplicables.

La estructura supone que la inversión se reflejará en los estados financieros de Televisa mediante ese método contable, en lugar de consolidar directamente todos los ingresos y gastos de AT&T México como parte de sus propias operaciones.

El consorcio estará integrado en partes iguales por Televisa y Fintech Holdings. El comunicado no detalla cambios en la marca comercial de AT&T México ni modificaciones en su oferta de servicios derivadas del acuerdo.

La operación todavía deberá obtener las aprobaciones regulatorias correspondientes antes de concretarse. Hasta entonces, AT&T México continuará a la espera del cierre formal de la transacción, previsto para los primeros tres meses de 2027.