Cemex ha obtenido 200 millones de dólares a través de la venta de 140 instalaciones, como parte de su plan para mejorar sus operaciones e invertir en mercados y proyectos más rentables.

Jaime Muguiro, director general de Cemex, detalló en una llamada con analistas para discutir los resultados del trimestre, que el monto responde a desinversiones concluidas y anunciadas, las cuales forman parte del Proyecto Cutting Edge que inició en el 2025.

"Desde el lanzamiento de esta iniciativa el año pasado, los ingresos en efectivo estimados, incluyendo tanto las transacciones completadas como las anunciadas, superan los 200 millones de dólares e incluyen más de 140 instalaciones".

Si bien estas acciones generan una mejora inmediata en el EBIT, el flujo de caja libre o el retorno sobre el capital invertido, el plan de la empresa es que los recursos obtenidos mediante estas ventas se destinen a nuevas oportunidades de inversión, de carácter “más estratégico y rentables en el futuro”.