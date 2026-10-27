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Cemex se deshace de 140 instalaciones para conseguir 200 millones de dólares y financiar proyectos estratégicos

El plan de la empresa es que los recursos obtenidos mediante estas ventas se destinen a nuevas oportunidades de inversión, de carácter “más estratégico y rentables en el futuro”.
mar 27 octubre 2026 02:37 PM
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Imagen panorámica de una planta de producción de cemento.
La cementera mexicana completó la venta de activos de concreto premezclado y reciclado en Atlanta, Estados Unidos en septiembre, y continuará con la desinversión de activos de hormigón premezclado y áridos en Francia. (Sean Gallup/Getty Images)

Cemex ha obtenido 200 millones de dólares a través de la venta de 140 instalaciones, como parte de su plan para mejorar sus operaciones e invertir en mercados y proyectos más rentables.

Jaime Muguiro, director general de Cemex, detalló en una llamada con analistas para discutir los resultados del trimestre, que el monto responde a desinversiones concluidas y anunciadas, las cuales forman parte del Proyecto Cutting Edge que inició en el 2025.

"Desde el lanzamiento de esta iniciativa el año pasado, los ingresos en efectivo estimados, incluyendo tanto las transacciones completadas como las anunciadas, superan los 200 millones de dólares e incluyen más de 140 instalaciones".

Si bien estas acciones generan una mejora inmediata en el EBIT, el flujo de caja libre o el retorno sobre el capital invertido, el plan de la empresa es que los recursos obtenidos mediante estas ventas se destinen a nuevas oportunidades de inversión, de carácter “más estratégico y rentables en el futuro”.

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“Con el Proyecto Cutting Edge como base, logramos otro trimestre de sólido desempeño y continuamos progresando en nuestras prioridades estratégicas”, dijo Muguiro.

Entre los movimientos del trimestre destaca la venta de instalaciones de producción en Atlanta, Estados Unidos. Pese a la desinversión, Cemex firmó con el comprador un acuerdo de suministro de cemento y aditivos a largo plazo.

La compañía también inició negociaciones con Grupo Vicat, grupo francés especializado en materiales para la construcción , para la posible venta de activos enfocados al concreto y agregados en Francia.

La venta de activos impulsa los resultados

La estrategia forma parte de los movimientos operativos que acompañaron los resultados financieros del tercer trimestre de 2026, periodo en el que la empresa registró un crecimiento de 55% en su utilidad neta, que alcanzó los 407 millones de dólares, frente a los 264 millones registrados durante el mismo periodo de 2025.

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El flujo de operación (EBITDA) también avanzó 12%, al pasar de 882 a 990 millones de dólares, favorecido por el desempeño operativo y la estrategia de desinversión.

“A pesar de un entorno macroeconómico volátil, nuestros equipos se han mantenido ágiles y enfocados en lo que podemos controlar, ejecutando nuestro plan de transformación e identificando nuevas oportunidades de mejora”, afirmó Muguiro.

México aporta 28% de las ventas globales de Cemex

México se mantuvo como uno de los mercados relevantes para la cementera, impulsado por la demanda de materiales para construcción y las eficiencias en costos.

Durante el tercer trimestre, las ventas en el país alcanzaron 1,299 millones de dólares, equivalentes al 28.3% de los ingresos globales de Cemex, que sumaron 4,590 millones de dólares.

“El crecimiento interanual de los volúmenes de cemento estuvo impulsado por un sólido sector residencial y programas sociales respaldados por el gobierno, incluidos vivienda y caminos rurales”, detalló la compañía en su reporte financiero.

En cuanto a precios, el cemento se mantuvo estable en México, mientras que el concreto registró un incremento de 2%.

Para 2027, Cemex anticipa que el mayor gasto en infraestructura y el dinamismo de la construcción de vivienda favorecerán la demanda de cemento en México.

El desempeño favorable también se extendió a Estados Unidos, donde la demanda de cemento y los mayores precios contribuyeron a los resultados regionales.

Las perspectivas se suman a la transformación operativa de Cemex, que busca combinar la optimización de su cartera de activos con nuevas inversiones, mientras los proyectos habitacionales y de obra pública se mantienen relevantes para el negocio cementero.

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cemex construcción

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