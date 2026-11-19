El empresario Carlos Slim tiene en la mira una inversión de 4,000 millones de pesos para desarrollar un nuevo proyecto inmobiliario y comercial en el Paseo de San Francisco, en Puebla. Sin embargo, la revisión y autorización del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) podría detener la realización.
Los 4,000 millones de pesos que Carlos Slim quiere invertir en Puebla dependen de una sola autorización
El motivo es que el desarrollo se encuentra en una zona con valor histórico y patrimonial, por lo que cualquier intervención debe cumplir con las disposiciones para proteger los inmuebles y el entorno arquitectónico del Centro Histórico de Puebla.
En entrevista con medios, el director del Centro INAH Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, informó el 18 de noviembre que Grupo Carso, empresa vinculada con Carlos Slim, todavía no había presentado el proyecto ejecutivo ante el instituto.
Por esta razón, la dependencia aún no puede iniciar su evaluación técnica ni determinar si las obras cumplen con los criterios de conservación.
El proyecto no ha sido rechazado, por lo que todavía existe la posibilidad de una autorización del INAH para realizar las intervenciones previstas.
Una vez que la empresa entregue la documentación, las áreas correspondientes podrán analizar las características de las construcciones, las posibles afectaciones a inmuebles históricos y las medidas necesarias para preservar el patrimonio.
El plan de construcción de Carlos Slim en Puebla
El proyecto de Grupo Carso fue anunciado el 1 de octubre, en un acto en el que participaron representantes de la empresa y el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib.
La propuesta contempla una inversión de 4,000 millones de pesos para intervenir más de 45,000 metros cuadrados en el Paseo de San Francisco.
Entre los planes se encuentra la construcción de aproximadamente 700 departamentos, además de espacios comerciales, oficinas, jardines, patios, corredores y estacionamientos subterráneos.
También se contempla la rehabilitación de seis inmuebles, con la intención de integrar nuevas construcciones con espacios históricos de la zona.
De acuerdo con lo anunciado, el desarrollo podría generar alrededor de 1,500 empleos directos y 2,500 indirectos.
El tiempo estimado para ejecutar las obras sería de aproximadamente dos años, aunque su avance depende de la obtención de los permisos correspondientes.
¿Por qué el INAH debe autorizar las obras?
El Paseo de San Francisco se encuentra dentro del Centro Histórico de Puebla, una zona reconocida por su valor arquitectónico e histórico y que forma parte de la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1987.
Por esta razón, los proyectos inmobiliarios que contemplan intervenciones en inmuebles históricos o en zonas protegidas deben cumplir con las disposiciones de conservación del patrimonio.
El INAH tiene atribuciones para revisar y autorizar intervenciones en monumentos históricos y en los espacios que se encuentran bajo su competencia.
Entre los aspectos que puede evaluar están las características arquitectónicas de las construcciones, la conservación de fachadas y estructuras originales, así como la compatibilidad de las nuevas edificaciones con el entorno histórico.
La revisión también permite determinar si se requieren modificaciones al proyecto o medidas adicionales para evitar afectaciones al patrimonio.