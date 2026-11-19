El motivo es que el desarrollo se encuentra en una zona con valor histórico y patrimonial, por lo que cualquier intervención debe cumplir con las disposiciones para proteger los inmuebles y el entorno arquitectónico del Centro Histórico de Puebla.

En entrevista con medios, el director del Centro INAH Puebla, Gustavo Donnadieu Cervantes, informó el 18 de noviembre que Grupo Carso, empresa vinculada con Carlos Slim, todavía no había presentado el proyecto ejecutivo ante el instituto.



Por esta razón, la dependencia aún no puede iniciar su evaluación técnica ni determinar si las obras cumplen con los criterios de conservación.

El proyecto no ha sido rechazado, por lo que todavía existe la posibilidad de una autorización del INAH para realizar las intervenciones previstas.

Una vez que la empresa entregue la documentación, las áreas correspondientes podrán analizar las características de las construcciones, las posibles afectaciones a inmuebles históricos y las medidas necesarias para preservar el patrimonio.

El plan de construcción de Carlos Slim en Puebla

El proyecto de Grupo Carso fue anunciado el 1 de octubre, en un acto en el que participaron representantes de la empresa y el alcalde de Puebla, José Chedraui Budib.

La propuesta contempla una inversión de 4,000 millones de pesos para intervenir más de 45,000 metros cuadrados en el Paseo de San Francisco.

Entre los planes se encuentra la construcción de aproximadamente 700 departamentos, además de espacios comerciales, oficinas, jardines, patios, corredores y estacionamientos subterráneos.

También se contempla la rehabilitación de seis inmuebles, con la intención de integrar nuevas construcciones con espacios históricos de la zona.