Renault Kwid, añade más tecnología y seguridad

Renault fijó en 252,000 pesos el precio de entrada del Kwid Intens, una tarifa que coloca al pequeño vehículo entre las alternativas más económicas del mercado.

La oferta comercial contempla cuatro versiones, todas con transmisión manual de cinco velocidades, con los siguientes precios de lista:

Kwid Intens - 252,000 pesos

Kwid Iconic - 282,000 pesos

Kwid Bitono - 290,000 pesos

Kwid Outsider - 291,000 pesos

Sin embargo, las promociones llevan el precio de la versión Intens hasta 199,900 pesos, una reducción de más de 52,000 pesos respecto a la tarifa de lista.

Detrás de esta estrategia también hay una decisión industrial. Renault recientemente cambió el origen de fabricación del modelo de Brasil a Colombia, un movimiento que le permitirá conservar precios competitivos, reducir a seis días el tiempo de entrega a México y sumar equipamiento tecnológico y de seguridad.

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Motor y equipamiento del Renault Kwid

El Kwid utiliza un motor de tres cilindros y 1.0 litros que entrega 66 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades. Es el propulsor de menor potencia entre los tres competidores, aunque su tamaño y configuración favorecen el consumo de combustible. La marca reporta un rendimiento de hasta 19 kilómetros por litro en ciudad y 22.1 kilómetros por litro en ciclo mixto.

En tecnología, el año modelo 2027 incorpora un cuadro de instrumentos digital de siete pulgadas y una pantalla táctil central de 10.1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En seguridad, ofrece seis bolsas de aire de serie, además de control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes.

Con esta renovación, Renault busca que el Kwid no compita únicamente por ser barato. La automotriz intenta diferenciarlo mediante una dotación de tecnología y seguridad que, hasta hace poco, era menos habitual en los vehículos de este rango de precio.

Hyundai Grand i10, un bono flexible para mantener los precios

El Hyundai Grand i10 hatchback también es una de las alternativas más asequibles en el mercado mexicano. La oferta comercial contempla cinco versiones, con los siguientes precios de lista:

Grand i10 GL transmisión manual - 290,400 pesos

Grand i10 GL MID transmisión manual - 321,000 pesos

Grand i10 GL MID transmisión automática - 343,100 pesos

Grand i10 GLS transmisión manual - 347,200 pesos

Grand i10 GLS transmisión automática - 369,000 pesos

Hyundai ofrece un bono flexible de 50,000 pesos que puede destinarse a reducir el precio, cubrir parte del enganche, adquirir accesorios o disminuir otros rubros del financiamiento. De esta forma, el Grand i10 Hatchback 2027 tiene un precio promocional desde 240,400 pesos, frente a un precio de lista de 290,400 pesos para la versión GL manual.

La marca también anuncia mensualidades desde 2,399 pesos mediante Hyundai Finance. Sin embargo, esta cantidad corresponde a un esquema específico con un enganche de 49.4%, un plazo de 72 meses y una tasa de 10.49%, sujeto a aprobación de crédito.

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Motor y equipamiento del Hyundai Grand i10 HB

A diferencia del Kwid, el Grand i10 apuesta por un motor de cuatro cilindros y 1.2 litros que entrega 83 caballos de fuerza y 84 libras-pie de torque. Está disponible con transmisión manual de cinco velocidades o automática de cuatro. Su rendimiento combinado se ubica entre 19.07 y 20.07 kilómetros por litro, dependiendo de la versión y la carrocería.

En tecnología, incorpora una pantalla táctil de ocho pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. También cuenta con un cuadro de instrumentos con pantalla LCD de 3.5 pulgadas, mientras que las versiones superiores agregan llave inteligente, botón de encendido y cámara de reversa.

Todas las versiones incluyen seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y monitoreo de presión de neumáticos. También dispone de anclajes ISOFIX para sillas infantiles.