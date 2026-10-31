Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Revista Digital
Publicidad
Empresas

Renault, Hyundai y Nissan bajan 50,000 pesos los precios de Kwid, Grand i10 y March

Las tres automotrices recurren a promociones y bonos para colocar sus modelos de entrada entre los más económicos del mercado. La competencia también se libra en motores, tecnología y seguridad.
sáb 31 octubre 2026 11:19 AM
Añadir Expansión en Google
Una imagen dividida en tres muestra el frente de Nissan March, Renault Kwid y Hyunday Grand i10 HB
Renault Kwid, Hyundai Grand i10 y Nissan March compiten por conquistar al comprador que busca el automóvil nuevo por menos de 250,000 pesos. (Fotos: Cortesía / Imagen creada con IA Notebook)

Comprar un automóvil nuevo por menos de 250,000 pesos todavía es posible en México. Renault, Hyundai y Nissan mantienen modelos en ese rango de precio, pero llegar a esas etiquetas exige algo más que ofrecer un vehículo pequeño. Las tres automotrices han tenido que ajustar sus estrategias comerciales, aprovechar ventajas de fabricación e importación y recurrir a descuentos para evitar que sus modelos de entrada pierdan terreno frente a sus competidores.

El resultado es una batalla por ofrecer el auto más barato del mercado, en la que los precios pueden reducirse hasta 50,000 pesos mediante promociones y bonos financieros. El Renault Kwid, el Hyundai Grand i10 y el Nissan March son los protagonistas de esta disputa, aunque no llegan a ella en las mismas condiciones. Uno cambió de país de fabricación para agilizar entregas y contener costos, otro juega la carta de los incentivos y el tercero tiene la ventaja de producirse en México.

Esas diferencias también se reflejan en lo que cada automotriz ofrece por tu dinero. Los tres modelos tienen motores, transmisiones, niveles de tecnología y sistemas de seguridad distintos. Así, la decisión de compra no depende únicamente de cuál tiene el precio más bajo, sino de qué paquete ofrece cada marca para convencer a un consumidor que busca estirar al máximo su presupuesto.

Publicidad

Renault Kwid, añade más tecnología y seguridad

Renault fijó en 252,000 pesos el precio de entrada del Kwid Intens, una tarifa que coloca al pequeño vehículo entre las alternativas más económicas del mercado.

La oferta comercial contempla cuatro versiones, todas con transmisión manual de cinco velocidades, con los siguientes precios de lista:

  • Kwid Intens - 252,000 pesos
  • Kwid Iconic - 282,000 pesos
  • Kwid Bitono - 290,000 pesos
  • Kwid Outsider - 291,000 pesos

Sin embargo, las promociones llevan el precio de la versión Intens hasta 199,900 pesos, una reducción de más de 52,000 pesos respecto a la tarifa de lista.

Detrás de esta estrategia también hay una decisión industrial. Renault recientemente cambió el origen de fabricación del modelo de Brasil a Colombia, un movimiento que le permitirá conservar precios competitivos, reducir a seis días el tiempo de entrega a México y sumar equipamiento tecnológico y de seguridad.

Lee: Renault renueva el Kwid y cambia de fábrica para mantener su precio en México

Motor y equipamiento del Renault Kwid

El Kwid utiliza un motor de tres cilindros y 1.0 litros que entrega 66 caballos de fuerza, acoplado a una transmisión manual de cinco velocidades. Es el propulsor de menor potencia entre los tres competidores, aunque su tamaño y configuración favorecen el consumo de combustible. La marca reporta un rendimiento de hasta 19 kilómetros por litro en ciudad y 22.1 kilómetros por litro en ciclo mixto.

En tecnología, el año modelo 2027 incorpora un cuadro de instrumentos digital de siete pulgadas y una pantalla táctil central de 10.1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto. En seguridad, ofrece seis bolsas de aire de serie, además de control electrónico de estabilidad y asistente de arranque en pendientes.

Con esta renovación, Renault busca que el Kwid no compita únicamente por ser barato. La automotriz intenta diferenciarlo mediante una dotación de tecnología y seguridad que, hasta hace poco, era menos habitual en los vehículos de este rango de precio.

Hyundai Grand i10, un bono flexible para mantener los precios

El Hyundai Grand i10 hatchback también es una de las alternativas más asequibles en el mercado mexicano. La oferta comercial contempla cinco versiones, con los siguientes precios de lista:

  • Grand i10 GL transmisión manual - 290,400 pesos
  • Grand i10 GL MID transmisión manual - 321,000 pesos
  • Grand i10 GL MID transmisión automática - 343,100 pesos
  • Grand i10 GLS transmisión manual - 347,200 pesos
  • Grand i10 GLS transmisión automática - 369,000 pesos

Hyundai ofrece un bono flexible de 50,000 pesos que puede destinarse a reducir el precio, cubrir parte del enganche, adquirir accesorios o disminuir otros rubros del financiamiento. De esta forma, el Grand i10 Hatchback 2027 tiene un precio promocional desde 240,400 pesos, frente a un precio de lista de 290,400 pesos para la versión GL manual.

La marca también anuncia mensualidades desde 2,399 pesos mediante Hyundai Finance. Sin embargo, esta cantidad corresponde a un esquema específico con un enganche de 49.4%, un plazo de 72 meses y una tasa de 10.49%, sujeto a aprobación de crédito.

Lee: Hyundai traerá su SUV Creta de Vietnam y ajustará Grand i10 para esquivar aranceles y mantener precios

Motor y equipamiento del Hyundai Grand i10 HB

A diferencia del Kwid, el Grand i10 apuesta por un motor de cuatro cilindros y 1.2 litros que entrega 83 caballos de fuerza y 84 libras-pie de torque. Está disponible con transmisión manual de cinco velocidades o automática de cuatro. Su rendimiento combinado se ubica entre 19.07 y 20.07 kilómetros por litro, dependiendo de la versión y la carrocería.

En tecnología, incorpora una pantalla táctil de ocho pulgadas con conectividad inalámbrica para Apple CarPlay y Android Auto. También cuenta con un cuadro de instrumentos con pantalla LCD de 3.5 pulgadas, mientras que las versiones superiores agregan llave inteligente, botón de encendido y cámara de reversa.

Todas las versiones incluyen seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad, asistente de arranque en pendientes y monitoreo de presión de neumáticos. También dispone de anclajes ISOFIX para sillas infantiles.

Publicidad

Nissan March, el único de fabricación mexicana

Nissan participa en la disputa con el March, el único de los tres modelos fabricado en México. A diferencia de sus competidores, el vehículo parte de un precio de lista más elevado, pero la automotriz utiliza descuentos vinculados a su financiera para acercarlo a sus rivales.

Para el modelo 2026, Nissan ofrece dos versiones con el siguiente precio de lista:

  • Nissan March Sense con transmisión manual - 295,990 pesos
  • Nissan March Advance con transmisión manual - 323,990 pesos

Sin embargo, Nissan ofrece un descuento de 50,000 pesos para ambas versiones, con lo que el March Sense con transmisión manual queda en 0mientras que la versión Advance manual baja de 323,990 a 273,990 pesos.

En ambos casos, el descuento está condicionado a la contratación de un crédito tradicional con CrediNissan. La promoción tiene vigencia del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2026.

Motor y equipamiento de Nissan March

En mecánica, el March lleva ventaja en potencia. Su motor de cuatro cilindros y 1.6 litros entrega 106 caballos de fuerza y 105 libras-pie de torque, cifras superiores a las de los propulsores del Kwid y el Grand i10. Las dos versiones cuentan con una transmisión manual de cinco velocidades.

En tecnología, las versiones equipadas del March incorporan una pantalla táctil de 6.75 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, además de Bluetooth y controles de audio al volante. Algunas variantes también cuentan con llave inteligente y encendido mediante botón.

En seguridad, el modelo ofrece seis bolsas de aire, frenos ABS, distribución electrónica de frenado y asistencia de frenado. También incorpora control dinámico vehicular y control de tracción, así como anclajes ISOFIX. El sistema de monitoreo de presión de neumáticos está disponible en versiones superiores.

La estrategia de Nissan consiste en aprovechar su producción nacional y la fortaleza comercial de su financiera de marca, pero también recurrir al financiamiento para reducir la distancia de precio frente a los modelos importados.

¿Cuál es el auto más barato de México?

Considerando las promociones vigentes, el Renault Kwid se mantiene como el auto más barato de México, con un precio promocional de 199,990 pesos para su versión Intense.

Sin embargo, la comparación muestra que el precio de entrada no cuenta toda la historia. El Renault Kwid tiene el motor menos potente, pero ofrece una pantalla central de mayor tamaño. Hyundai Grand i10 hatchback apuesta por un equilibrio entre potencia, rendimiento y dos transmisiones disponibles, mientras que Nissan March ofrece el motor de mayor capacidad y potencia, acoplado a una transmisión manual.

Publicidad

Tags

Renault Nissan Hyundai

Más acerca del autor:

Newsletter

Únete a nuestra comunidad. Te mandaremos una selección de nuestras historias.

Publicidad

Publicidad