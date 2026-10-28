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Renault renueva el Kwid y cambia de fábrica para mantener su precio en México

Kwid ahora será importado desde Colombia en lugar de Brasil, un cambio que permitirá a Renault reducir costos logísticos y mantener el precio del modelo.
mié 28 octubre 2026 08:29 PM
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Una imagen de Renault Kwid en color gris.
El Kwid incorporará pantalla multimedia táctil, tablero digital y más elementos de seguridad.
 (Cortesía )

Renault ha actualizado su Kwid con más tecnología, más elementos de seguridad y una nueva imagen, pero sin que el consumidor pague más por ello. Para conseguirlo, la automotriz no solo actualizó su vehículo urbano, también cambió el lugar desde donde lo importa a México. En adelante, las unidades destinadas a este mercado llegarán desde Colombia, en lugar de Brasil, una decisión que le permite reducir costos logísticos y mantener los precios de lista.

La apuesta tiene mucho que ver con el peso que el Kwid ha adquirido para la operación de Renault en el país. Entre enero y septiembre de 2026, el modelo acumuló cerca de 16,000 unidades vendidas, alrededor de la mitad de las ventas de la marca, según datos de Inegi. Con un ritmo de comercialización de unas 1,800 unidades mensuales, la compañía quiere aprovechar la renovación para elevar esa cifra.

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Más por el mismo precio

El Kwid ahora incorporará una pantalla multimedia táctil, un tablero de instrumentos completamente digital y controles al volante en todas sus versiones. Las variantes superiores tendrán una pantalla de 10 pulgadas, mientras que las demás conservarán una unidad de menor tamaño.

La marca también reforzará el equipamiento de seguridad con un paquete que, según sus cifras, suma 25 elementos, incluidas asistencias avanzadas a la conducción y cámara de reversa, además de seis bolsas de aire. Renault asegura que el modelo ofrece 25% más elementos de seguridad que los vehículos del segmento inmediatamente superior.

Todo ello llegará sin cambios en los precios de lista. La versión de entrada se mantiene en 252,000 pesos y la intermedia, en 282,000 pesos, de acuerdo con Ramírez. La marca maneja, además, precios promocionales que pueden variar.

Lee: Renault incursiona en los autos 'Made in China' con la versión eléctrica de Kwid

Para Renault, mantener esa ecuación es importante porque el comprador de un vehículo de entrada no necesariamente busca el automóvil más barato a cualquier costo. También quiere que el dinero que invierte se traduzca en equipamiento, seguridad y gastos de uso que pueda asumir.

“Este consumidor claramente tiene un driver que está apalancado en el precio. Pero, como me gusta pensar a mí, no solamente es ofrecerle precio, es ofrecerle contenido de producto”, señala Iván Ramírez, director de Marketing de Renault.

La misma lógica se extiende al consumo de combustible y al mantenimiento. De acuerdo con Renault, el Kwid alcanza un rendimiento de hasta 22.1 kilómetros por litro y una autonomía de aproximadamente 750 kilómetros. En cuanto al servicio, la marca ofrece programas de mantenimiento desde 499 pesos y afirma que sus costos son hasta 10% inferiores a los de sus competidores.

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Kwid ahora llegará importado desde Colombia

En el segmento de entrada, donde el precio es uno de los principales criterios de compra, sumar equipamiento sin trasladar el costo al cliente exige revisar cómo se fabrica y cuánto cuesta llevar cada unidad hasta el mercado.

“Lo más importante es contar con un proveedor que sea competitivo. Y eso lo logramos a través de un cambio de suministro del vehículo”, explica Ramírez.

La nueva fuente de abastecimiento será la planta de Renault Sofasa, en Colombia. Desde allí, el recorrido hasta México toma alrededor de seis días, frente a un traslado marítimo desde Brasil que, según el directivo, tarda casi tres veces más. La diferencia reduce los tiempos de transporte y contribuye a contener los costos logísticos.

El cambio también aprovecha las condiciones comerciales entre México y Colombia. Para abastecer otros mercados desde su fábrica colombiana, Renault invirtió en la actualización de los procesos industriales y en el desarrollo de proveedores que permitan cumplir con los requisitos de contenido regional de los acuerdos comerciales. La compañía también atribuye parte de la competitividad de esa operación a los incentivos otorgados por el gobierno colombiano.

Brasil seguirá produciendo el Kwid para su mercado y otros destinos atendidos desde ese país. Colombia fabricará las unidades destinadas a México y otros mercados de exportación.

Precios y versiones

  • Intens transmisión manual: precio de lista desde 252,000 pesos
  • Iconic transmisión manual: precio de lista desde 282,000 pesos
  • Bitono transmisión manual: precio de lista desde 290,000 pesos
  • Outsider transmisión manual: precio de lista desde 291,000 pesos
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Renault

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