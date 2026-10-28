Más por el mismo precio

El Kwid ahora incorporará una pantalla multimedia táctil, un tablero de instrumentos completamente digital y controles al volante en todas sus versiones. Las variantes superiores tendrán una pantalla de 10 pulgadas, mientras que las demás conservarán una unidad de menor tamaño.

La marca también reforzará el equipamiento de seguridad con un paquete que, según sus cifras, suma 25 elementos, incluidas asistencias avanzadas a la conducción y cámara de reversa, además de seis bolsas de aire. Renault asegura que el modelo ofrece 25% más elementos de seguridad que los vehículos del segmento inmediatamente superior.

Todo ello llegará sin cambios en los precios de lista. La versión de entrada se mantiene en 252,000 pesos y la intermedia, en 282,000 pesos, de acuerdo con Ramírez. La marca maneja, además, precios promocionales que pueden variar.

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Para Renault, mantener esa ecuación es importante porque el comprador de un vehículo de entrada no necesariamente busca el automóvil más barato a cualquier costo. También quiere que el dinero que invierte se traduzca en equipamiento, seguridad y gastos de uso que pueda asumir.

“Este consumidor claramente tiene un driver que está apalancado en el precio. Pero, como me gusta pensar a mí, no solamente es ofrecerle precio, es ofrecerle contenido de producto”, señala Iván Ramírez, director de Marketing de Renault.

La misma lógica se extiende al consumo de combustible y al mantenimiento. De acuerdo con Renault, el Kwid alcanza un rendimiento de hasta 22.1 kilómetros por litro y una autonomía de aproximadamente 750 kilómetros. En cuanto al servicio, la marca ofrece programas de mantenimiento desde 499 pesos y afirma que sus costos son hasta 10% inferiores a los de sus competidores.