Banqueros piden a SCJN acelerar juzgados financieros para el cobro de garantías en créditos vencidos

De acuerdo con el presidente de ABM, en el nuevo Poder Judicial apenas existen dos tribunales especializados en materia mercantil del sector financiero a nivel local. Sin embargo, aún hay camino por recorrer en la reconfiguración de los juzgados y jueces a nivel federal.

Con poco más de 55 mil juicios pendientes para el cobro de garantías, principalmente de créditos hipotecarios que dejaron de pagarse, la instalación de tribunales especializados sigue siendo un pendiente donde el sector bancario busca que la SCJN acelere la especialización para recuperar financiamientos que llevan años en cartera vencida.

Información del sector bancario detalla que en promedio los juicios por cobro de garantías en el sector hipotecario tardan de uno a dos años; no obstante, ante la falta de especialistas, los litigios pueden extenderse por periodos mucho más largos.

Nuevos tribunales dependen del Órgano de Administración Judicial

Moisés Padilla, abogado asociado de la firma Pérez Correa González, mencionó a Expansión que la creación de tribunales especializados en materia mercantil y del sector financiero pasa por el visto bueno del Órgano de Administración Judicial.

El litigante dijo que, si bien existen dos tribunales especializados en la materia éstos se saturan rápidamente por el nivel de trabajo. Por ello, lo que se tendría que buscar es que a través del Órgano de Administración Judicial se implemente nuevos tribunales mercantiles de forma “estructurada”.

“Con la finalidad de que cuando entren en funciones no estén saturados y se vean impedidos a cumplir con una resolución pronta, expedita y técnica”.

En este sentido, al no existir tribunales especializados la carga de trabajo excede las capacidades de los jueces.

“Hoy tenemos esta situación de que existan muchos conflictos por parte de la sociedad con los bancos y pues obviamente se necesita desahogar esa saturación de asuntos”, declaró.

El socio de Pérez Correa González explicó que los tribunales especializados atraen casos desde fideicomisos hasta los cargos no reconocidos por los clientes.