Desde que se instauró el nuevo orden en el Poder Judicial, Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) se ha reunido un par de veces con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), Hugo Aguilar, para insistir en la creación de más tribunales especializados en materia mercantil que atraiga los casos de la banca.
Banqueros piden a SCJN acelerar juzgados financieros para el cobro de garantías en créditos vencidos
De acuerdo con el presidente de ABM, en el nuevo Poder Judicial apenas existen dos tribunales especializados en materia mercantil del sector financiero a nivel local. Sin embargo, aún hay camino por recorrer en la reconfiguración de los juzgados y jueces a nivel federal.
Con poco más de 55 mil juicios pendientes para el cobro de garantías, principalmente de créditos hipotecarios que dejaron de pagarse, la instalación de tribunales especializados sigue siendo un pendiente donde el sector bancario busca que la SCJN acelere la especialización para recuperar financiamientos que llevan años en cartera vencida.
Información del sector bancario detalla que en promedio los juicios por cobro de garantías en el sector hipotecario tardan de uno a dos años; no obstante, ante la falta de especialistas, los litigios pueden extenderse por periodos mucho más largos.
Nuevos tribunales dependen del Órgano de Administración Judicial
Moisés Padilla, abogado asociado de la firma Pérez Correa González, mencionó a Expansión que la creación de tribunales especializados en materia mercantil y del sector financiero pasa por el visto bueno del Órgano de Administración Judicial.
El litigante dijo que, si bien existen dos tribunales especializados en la materia éstos se saturan rápidamente por el nivel de trabajo. Por ello, lo que se tendría que buscar es que a través del Órgano de Administración Judicial se implemente nuevos tribunales mercantiles de forma “estructurada”.
“Con la finalidad de que cuando entren en funciones no estén saturados y se vean impedidos a cumplir con una resolución pronta, expedita y técnica”.
En este sentido, al no existir tribunales especializados la carga de trabajo excede las capacidades de los jueces.
“Hoy tenemos esta situación de que existan muchos conflictos por parte de la sociedad con los bancos y pues obviamente se necesita desahogar esa saturación de asuntos”, declaró.
El socio de Pérez Correa González explicó que los tribunales especializados atraen casos desde fideicomisos hasta los cargos no reconocidos por los clientes.
Hacen falta jueces especializados en materia financiera
Teodoro Serralde, director de Serralde Consultores, mencionó a Expansión que en este momento se hace más indispensable contar con tribunales mercantiles especializados en el sistema financiero porque es necesario tener gente capaz que entienda los temas a litigar.
“El sistema bancario, y cualquier cuestión financiera actual, está sufriendo cambios derivados de la modernización, no solamente de del propio sistema, sino también incluso de todos los sistemas electrónicos que están utilizándose. Esto requiere ya no solamente un simple conocimiento del derecho en particular, sino también del uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones”, mencionó.
Entre el conocimiento que se tiene que contar está la protección de datos personales y la forma de contratación de la mayoría de los productos financieros digitales.
“Esta situación de modernización no se ha visto aparejada dentro del sistema judicial en donde muchos jueces a veces no comprenden los propios instrumentos financieros o los contratos financieros”, dijo el litigante.
SCJN con las puertas abiertas: ABM
La semana pasada Emilio Romano, el presidente de la ABM, afirmó a la prensa que el éxito o el fracaso de la reforma al Poder Judicial depende de lo que cada día se vaya construyendo. De ahí que haya resaltado la capacitación de jueces en materia mercantil y financiera.
“El poder judicial que está avanzando en esquemas de capacitación y esquemas de especialización, en la que todo el sector estamos muy atentos y listos para apoyar esta labor en la especialización en materia judicial”, consideró.
El líder de los banqueros también aseguró que han notado una SCJN que abrió las puertas para instaurar mesas de trabajo con el sector bancario.
“Eso es algo muy importante, la justicia, no hay que verla desde el lado de lo que quiere la banca o lo que quiere nuestro cliente (...) Aquí lo importante es que sea justicia pronta y expedita y que proteja al que hay que proteger”.