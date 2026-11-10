¿Qué información almacena Telmex en sus Data Centers?

Estos espacios son infraestructuras relevantes para las compañías. En esos espacios físicos se aloja la información que a diario es generada en las operaciones de las empresas y por el tráfico de los usuarios a través de búsquedas de Google, fotos y videos publicados en Instagram, TikTok, data financiera, películas y series

La creación de los dos nuevos Data Centers de Telmex se da en un momento en donde las industrias y los usuarios demandan mayores anchos de banda ante la llegada de la Inteligencia Artificial (IA), cuya tecnología requiere mayor capacidad para albergar su información.

La ubicación estratégica de los Centros de Datos en México responde cada vez más a la necesidad de reducir los tiempos de respuesta en las conexiones digitales y acercar la infraestructura tecnológica a los principales puntos de consumo. Además de la mayor demanda de este tipo de infraestructuras por parte de los sector productivos.

Por ejemplo, el Data Center de Telmex en Querétaro actualmente tiene ocupado el 85% de su capacidad al albergar la operación de los usuarios de la empresa, así como de clientes como el SAT. Además cuenta con una subestación de la CFE para mantener el respaldo energético de su operación.

La empresa cuenta con 12.3 millones de clientes y 800,000 clientes pymes en su nube, lo que la lleva a contar una redes robustas y seguras.

Cortesía Telmex



Valerio Torres, director de desarrollo tecnológico de Telmex, aseguró que actualmente 24 de las 32 entidades del país cuentan con al menos una ciudad con presencia de un Data Center, permitiendo que una conexión de 10,000 milisegundos. Mientras que otras ocho registran localidades con tiempos de conexión superiores a los 20,000 milisegundos.

“De ahí la importancia de la ubicación de la infraestructura de telecomunicaciones y Centro de Datos para la eficiencia de los servicios digitales de las empresas y usuarios”, dijo el directivo en conferencia de prensa por motivo de la entrega de la certificación ICREA VI.

Los nuevos Data Centers también cuentan la certificación ICREA nivel III otorgada por la International Computer Room Experts Association. Esta certificación premia el estándar internacional que avala la seguridad, disponibilidad y calidad en el diseño, construcción y operación de los centros de datos.

El Data Center de Querétaro también recibió la certificación ICREA nivel VI que implica sala de cómputo de alta seguridad y alta disponibilidad con certificación de clase mundial.