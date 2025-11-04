Slim Seade revela el nuevo plan de Telmex: construirá un nuevo Centro de Datos en un estado del Noreste

Telmex explicó que los cinco Centros de Datos en operación contabilizan un total de 85,000 metros cuadrados y requieren de una potencia energética de al rededor de 70 megawhats.

Estos espacios son infraestructuras relevantes para las compañías. En esos espacios físicos se aloja la información que a diario es generada por las búsquedas de Google, fotos y videos publicados en Instagram, TikTok, data financiera, películas y series.

"(El nuevo Centro de Datos) sin duda va a reforzar toda la demanda de conectividad que requieren los sectores para toda la transformación digital y la de todo el país" explicó Slim Seade en conferencia de prensa, en el marco de la entrega del Certificado ICREA nivel VI, que premia los mejores estándares de seguridad de infraestructuras críticas.

La creación del sexto Centro de Datos de Telmex se da en un momento en donde las industrias y los usuarios demandan mayores anchos de banda ante la llegada de la Inteligencia Artificial (IA), cuya tecnología requiere mayor capacidad para albergar su información.

Al tercer trimestre de este año, Telmex reportó 11.8 millones de usuarios residenciales, colocándose cómo la empresa de servicios fijos con la mayor base de suscriptores en el país. Además, la empresa cuenta con 800, 000 clientes Pymes en su nube. La empresa incrementa de manera rápida su cartera clientes, lo que la lleva a contar una redes robustas y seguras.

En el tercer cuarto de este año, la empresa invirtió 4,013 millones de pesos a su red de fibra óptica y su infraestructura de servicios fijos, pero la inyección de capital implicó una reducción de 18.9% respecto a lo invertido en el mismo periodo del año pasado. Temex cuenta con un total de 650,000 kilómetros de fibra óptica.

Telmex también cuenta con cables submarinos en el Pacífico con una extensión de 18,000 kilómetros, que le permite contar con una operación más robusta del tráfico de sus clientes.

"Los cables submarinos nos permiten asegurar toda la conectividad para los próximos 20 años con toda la demanda de datos que pudieran tener nuestros clientes de todo el continente", dijo el CEO de Telmex.