En 2021 el número de motocicletas en circulación en el país fue de más de 5 millones y en ese mismo periodo, en 10% de los accidentes de tránsito se vio involucrada una motocicleta y 98%de ellos fueron atribuibles al conductor de la moto, detalla la publicación.

Asimismo, recuerda que ocho de cada 10 motociclistas no cuenta con este seguro.

¿Qué pasa si no cuento con el Seguro de protección civil vehicular?

La Profeco se enfoca en cuatro consecuencias en caso de no contar con un seguro:

1.- Deberás pagar: Si el accidente fue provocado por ti, tendrás que pagar la reparación de los daños que haya sufrido tu motocicleta y los del vehículo afectado

2.- Contratar los servicios de un abogado: Al no contar con la asesoría de un ajustador de seguros, no sabrás cómo actuar ante un accidente. En caso de que exista la imposibilidad de pagar el daño, o de que no se llegue a concretar un acuerdo, los involucrados deberán trasladarse a un Juzgado Cívico, o ante las instancias competentes por la posible comisión de un delito, y en su caso, deberán contratar los servicios de un abogado.

3.- La asistencia médica puede tardar en llegar: En caso de haber lesiones graves entre las personas involucradas esto podría poner en riesgo sus vidas; si ocurriera un fallecimiento el problema se agravaría.

4.- Multa por no contar con un seguro. Las autoridades estatales son las encargadas de establecer la multa. Por ejemplo, en la CDMX no contar con una póliza de seguro de responsabilidad civil vigente te hace acreedor a una multa equivalente a 20, 30 o 40 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, lo que equivale aproximadamente a entre 2,074 hasta 4,149 pesos.