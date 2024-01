5 consejos para aumentar tus puntos Infonavit este 2024

Para acceder a un crédito en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) es necesario acumular 1,080 puntos, pero conseguirlo depende de diversos factores: edad, salario, antigüedad en el trabajo, aportaciones constantes y cumplimiento de la empresa, entre otros. Así los puedes aumentar.

Aportaciones voluntarias

Las aportaciones voluntarias son una forma efectiva de aumentar tus puntos Infonavit.

Realizar depósitos adicionales a tu cuenta, algo conocido como aportaciones extraordinarias, puede acelerar el proceso de acumulación de puntos. De hecho, te pueden otorgar hasta 124 puntos por aumentar de forma voluntaria el monto de tu subcuenta de vivienda.

Más ingresos, más puntos

El sistema del Infonavi) premia a quienes tienen ingresos más altos. Si aumentas tus ingresos, puedes acumular puntos más rápidamente.

Buen historial crediticio

Mantener un buen historial crediticio es crucial. Pagar a tiempo tus créditos actuales y evitar deudas excesivas puede influir positivamente en tu puntuación.

Buró de crédito e Infonavit

No aceptar la consulta a Buró de Crédito no limita tu derecho a un Crédito Infonavit, pero sólo recibirías el 60% del monto de financiamiento máximo que te corresponde. Además, si tu historial no es bueno, podrías recibir hasta el 80% del crédito. Si es regular, obtendrás el 90% y si res bueno obtendrás el 100%.