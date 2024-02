¿Puedo perder mi dinero de la tarjeta Bienestar si no lo retiro?

¿Qué pasa si no retiro mi dinero?

Si mantienes tu dinero en la tarjeta del Bienestar, no debes preocuparte, ya que el Banco del Bienestar no cobra ninguna comisión por el manejo de la cuenta ni por utilizar sus cajeros automáticos, por lo que no es necesario retirar todo el dinero cada mes.

¿En dónde puedo renovar mi tarjeta?

Los beneficiarios de los programas del bienestar deben acceder a programasparaelbienestar.gob.mx para consultar la fecha módulo y hora para recibir la nueva tarjeta.

Al llegar al módulo, deben presentar una identificación oficial vigente y proporcionar un teléfono de contacto para completar el trámite.