Él es el 'rockstar' que diseñó las monedas por 100 años del Zoológico de Chapultepec

¿Cómo le fue a la colección en su lanzamiento el año pasado?

Había filas de entre 2,500 y 3,000 personas para adquirir esta serie de colección.

El precio de la colección acuñada en níquel y bronce era de 700 pesos y las de plata 4,200 pesos. Todas se acabaron.

No hay una lista de espera, ni un estimado de cuándo se lanzará otro lote de medallas. Se avisará por redes sociales cuando salgan nuevas series a la venta.

¿Cuál es el proceso para acuñar una moneda?

Los clientes llevan una dirección y una idea. Lo que uno hace es interpretar su idea y ajustarla al diámetro que van a solicitar y a la acuñación.

En este proceso interviene el conocimiento que se tiene en arte, relieve, escultura. Nosotros enviamos los diseños para que los revisen y, si les gusta, lo revisan y comienza la producción del diseño.

(José Avila Muñoz)

A pesar de la tecnología y los programas digitales de diseño, todo inicia arrastrando el lápiz en papel, para hacer los primeros bocetos y dibujos de las monedas y medallas. Hacemos los dibujos a mano. Desde ahí uno se empieza a enamorar de lo que hace.

Es un trabajo de equipo de toda Casa de Moneda de México. Me toca una tarea importante, pero todos somos parte de un mismo engrane.

Después del lápiz y el papel, sigue el modelado en plastilina, ya con relieves, reproduciendo todos los detalles de los dibujos.

(José Avila Muñoz)

Posteriormente se pasa a digitalizar el modelo de plastilina, a través de programas de diseño, aquí comienza a involucrarse la tecnología, pues, una vez que se tiene un archivo digital, se pasa a un pantógrafo automatizado para obtener el troquel, que se tiene que templar para poder llevar a cabo el grabado de las monedas y las medallas.

(José Avila Muñoz)

Después de todo este proceso, el troquel se manda al área de producción para que se acuñen las monedas y medallas.

(José Avila Muñoz)

¿Cómo comenzó tu historia en Casa de Moneda de México?

Estaba en la escuela de Arte y un maestro me dijo que fuera a Casa de Moneda, me hicieron algunos exámenes y me aceptaron. Originalmente pensé estar unos dos años en este trabajo y ya llevó 36 laborando aquí.