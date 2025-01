2024 cerró con una inflación de 4.44%, lejos del 3% que tiene como meta Banco de México (Banxico), “y la inflación alimentaria cerca del 8%, al doble. Cabe señalar que la variación de precios acumulada en la era postpandemia es de más de 30% en productos esenciales”, señaló la Alianza nacional de Pequeños Comerciantes (ANOEC) en un comunicado.

Sin embargo, no todos son malas noticias, y expertos en finanzas personales comparten algunas recomendaciones que te pueden ayudar a que la cuesta de enero no te cueste tanto y que no se extienda en el tiempo.

¿Cómo superar la cuesta de enero?

El primer consejo tiene que ver con planificar, la cual no solo tiene que contemplar el inicio de año, sino los 11 meses restantes “para poder prevenir”, asegura Fernanda de la Colina, cofundadora y directora de marketing de Zumma Financial, plataforma digital de gestión financiera.

“Cuando empiezas planificando te ayuda a entender para qué te alcanza en enero, tomando en cuenta todo lo que tengas que pagar, como gastos adicionales: suscripciones, seguros, anualidades de las tarjetas de crédito, etc.”, detalló De la Colina.

Una de las ventajas de planificar desde el inicio del año es el establecer metas. Ponerle nombre y apellido a tus objetivos durante el año te servirá para evitar caer en tentaciones para cumplir tus propósitos, desde irte de vacaciones hasta ahorrar para el enganche de un auto, por citar algunos ejemplos.

Adolfo Ruiz, director de comunicación y relaciones públicas y especialista en finanzas personales de banco Ve por Más (BX+), recomendó elaborar un presupuesto en el que indiques no solo cuánto ganas, sino cuánto y en qué gastas cada mes.

Tener ese presupuesto te ayudará a identificar los gastos que no son tan necesarios y los que puedes reducir para tener una mayor liquidez.

Otra recomendación tiene que ver con aprovechar los descuentos durante los primeros meses del año que ofrecen algunos estados en el pago de impuestos, como el predial.

“Virtualmente todos los servicios básicos del hogar, agua, energía eléctrica, gas e internet, se han encarecido también; lo mismo que los impuestos estatales como predial y tenencia vehicular; servicios públicos como el transporte y los derechos de documentos personales como licencia de conducir, pasaporte y actas de registro civil”, señaló la ANPEC.

“La cuesta de enero comenzó desde diciembre pasado con aumentos en productos básicos como leche, botanas, galletas, refrescos, cervezas, cigarros, pan y tortilla, entre otros. Esta tendencia alcista se verá impulsada por el aumento de 4.5% al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), circunstancia que seguramente impactará aún más al alza los precios de los productos, ya que encarece la logística de abasto y suministro de mercancías hasta el punto de venta”, sostuvo Cuauhtémoc Rivera, presidente de la ANPEC.

Tomado en cuenta lo anterior, este es un buen momento para reducir los gastos hormiga, es decir, todos aquellos que parecen insignificantes, pero cuando los sumas, al final de mes te darás cuenta que pueden llegar a consumir un porcentaje importante de tus ingresos.

Los expertos en finanzas señalan que no se trata de no darte un gusto de vez en cuando; sin embargo, puedes reducir el consumo de algunos productos.

Por ejemplo, si te gusta el café, en lugar de comprarlo todos los días en tu cafetería favorita, puedes prepararlo en tu casa.

¿Puedo usar mi tarjeta de crédito?

Si bien el crédito puede ser una herramienta a tu favor, si no le das un buen uso a tu tarjeta de crédito puedes terminar con un problema mayor al que inicialmente trataste de resolver.

Si usas tu tarjeta de crédito los días posteriores a la fecha de corte, tendrás hasta 45 días para saldar esa deuda, comentó Ruiz.

En el caso de los meses sin intereses, agregó, no se recomienda paralizar las compras con productos o servicios cuyo periodo de vida será menor al tiempo que estarás pagando.