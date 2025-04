Profeco anuncia precios de pescados y mariscos para Semana Santa 2025

¿Cuánto cuesta comprar prestado en Semana Santa 2025?

Este jueves santo, 17 de abril de 2025, la Profeco recordó que los consumidores pueden adquirir especies de pescados y mariscos a precios más económicos, como la mojarra fresca en presentación grande, con un precio promedio de 100.8 pesos por kilogramo a nivel nacional.

La Procuraduría realizó una comparación de costos para el programa Quién es Quién en los Precios, durante el 7 al 11 de abril de 2025. Te dejamos algunas referencias:

Filete de basa blanco - 108.6 pesos por kilogramo

Filete de tilapia - 133.9 pesos por kilogramo

Filete fresco de mero - 266.8 pesos por kilogramo

Jaibón - 150.9 pesos por kilogramo

Pescado entero de lisa - 59.9 pesos

Pescado entero bandera - 81.1 pesos

Pescado entero corvina - 94.2 pesos

Camarón coctelero chico - 179.5 pesos por kilogramo

Camarón coctelero grande con cabeza - 277.9 pesos por kilogramo

En una comparación entre la segunda semana de marzo y la segunda semana de abril, la Profeco observó una disminución de 9.3% en el precio del atún, ahumado lomo aleta amarilla, en presentación de 1 kg a granel, en donde el precio actual es de $308.00 pesos.

El kilo de camarón coctelero, congelado o descongelado, presentó una disminución del 6.0%, lo que representa $12.50 pesos. El costo actual es de $195.7 pesos el kilo.

Recomendaciones para comprar

En la temporada de Cuaresma y Semana Santa, es tradición para muchos mexicanos consumir pescados y mariscos, por lo que aparte de revisar los precios, es necesario considerar las condiciones del establecimiento y de los productos.

Antes de comprar, la Profeco recomienda que se cercioren que la especie que escojan tenga olor natural a mar, y que los ojos del producto tengan aspecto saliente, claro y brillante.

Profeco mantiene operativo en Semana Santa

La institución lleva a cabo el Programa de Verificación y Vigilancia Cuaresma y Semana Santa 2025, desde el 12 de marzo y hasta el 20 de abril, para proteger los derechos de las personas consumidoras.

Desde el sábado 12, y hasta el domingo 20, la Profeco revisará las actividades de hoteles y moteles, bares, balnearios, cines, farmacias, talleres mecánicos, accesorios de playa y/o juguetes acuáticos, líneas aéreas y camioneras, agencias de viajes y estacionamientos, entre otros.

El objetivo es asegurarse que los proveedores de bienes y servicios cumplan y respeten las promociones y ofertas anunciadas, informen y respeten los precios o tarifas, intereses, cargos y términos y condiciones de la venta.

Como parte del programa, que cuenta con la participación de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (ODECO) en el país, se atenderán las denuncias de la población consumidora.

Dónde denunciar

En caso de abusos o irregularidades, la Profeco tiene a disposición el Teléfono del Consumidor 55 5568 8722 y 800 468 8722, así como las redes sociales X: @AtencionProfeco y @Profeco y Facebook: ProfecoOficial.