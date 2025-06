Qué hacer si ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito, paso a paso

Deja de usar la tarjeta

Aunque suene obvio, muchas personas siguen utilizando su tarjeta de crédito incluso cuando ya no pueden pagarla. Esto solo agrava el problema. Si estás en esta situación, lo primero que debes hacer es dejar de usarla inmediatamente.

Cada nuevo cargo es un paso más lejos de la solución. La prioridad ahora es estabilizar la deuda existente, no sumarle más.

Haz un presupuesto

Antes de pensar en negociar con el banco o buscar ayuda, necesitas tener claro cuánto debes, cuánto ganas y en qué estás gastando. Toma papel y lápiz o una hoja de cálculo y haz un balance honesto de tus finanzas.

Analiza tus estados de cuenta y agrupa tus gastos en dos categorías: los que son absolutamente necesarios (como renta, comida, transporte) y los que puedes reducir o eliminar (como suscripciones, comida a domicilio, gastos impulsivos).

Esta revisión es esencial porque te permitirá saber cuánto dinero real puedes destinar a pagar tu deuda cada mes. No necesitas hacer milagros, pero sí comprometerte con un plan realista.

Saber cuánto ganas y en qué gastas te da control. Usa las tarjetas solo si tienes forma de pagar lo que compras al final del mes. (Pixabay)

Habla con tu banco, no lo evites

Muchos cometen el error de guardar silencio y esperar que el banco "no se dé cuenta". Pero tarde o temprano se darán cuenta… y no negociar a tiempo puede cerrarte muchas puertas.

Acércate a tu institución financiera y explica tu situación. Si estás atravesando una emergencia económica, dilo con claridad: no puedes pagar el mínimo, pero estás dispuesto a cumplir con otra cantidad. Pregunta si pueden ofrecerte una reestructura, un plan de pagos o incluso una pausa temporal.

Actuar antes del vencimiento del pago suele jugar a tu favor. Aunque no todos los bancos responden igual, muchos tienen programas diseñados para estos casos. Pero no te los ofrecerán si no los pides.

Cómo ponerse al día

Una vez que tengas claro tu panorama financiero y hayas hablado con tu banco, es momento de considerar qué camino puedes tomar. Estas son algunas alternativas que podrías negociar:

Reestructuración de deuda: el banco puede ofrecerte más meses para pagar, reducir el monto mensual o consolidar tus deudas en una sola.

Crédito personal con menor tasa: algunas instituciones financieras ofrecen préstamos para liquidar la deuda con condiciones más favorables que las de tu tarjeta.

Quita o convenio: esta opción consiste en que el banco te condone una parte del total si tú pagas otra porción. Es una salida rápida, pero deja una marca negativa en tu historial crediticio que te puede cerrar puertas durante años.

Apoyo especializado: si no sabes por dónde empezar, la Condusef ofrece asesorías gratuitas para ayudarte a encontrar la mejor solución. Puedes llamarlos al 55 53 400 999 o escribir a asesoria@condusef.gob.mx.

Seguro de desempleo: revisa si tu tarjeta cuenta con este respaldo. Si perdiste el empleo, puede cubrir tus pagos temporalmente.

Transferencia de saldo: algunas tarjetas te permiten trasladar la deuda a otra con intereses más bajos. Es útil a corto plazo si puedes liquidar en el nuevo esquema.

Los bancos reportan cada atraso al Buró; tu score baja y dificulta obtener créditos, rentar o contratar servicios. (Pixabay)

¿Y si decides no hacer nada?

Dejar pasar el tiempo pensando que “ya verás cómo se arregla” es lo peor que puedes hacer. Las consecuencias llegan más rápido de lo que parece.

Primero, tu deuda aumentará por intereses moratorios, comisiones y cargos por incumplimiento. Además, esas cantidades generan IVA, por lo que tu saldo puede dispararse.

En paralelo, tu historial en Buró de Crédito se verá afectado: incluso un pequeño retraso se registra y puede restarte puntos en tu score. Si pasas más de 90 días sin pagar, el daño es más serio.

Tarde o temprano, los bancos recurren a despachos de cobranza. Las llamadas no pararán y podrían incluso contactar a tus referencias.

Legalmente no pueden acosarte, pero sí insistir hasta que regularices tu situación. Y si tu tarjeta está ligada a tu cuenta de débito en el mismo banco, podrían hacer un cargo automático para cobrarse.

Aunque en México no vas a ir a la cárcel por una deuda financiera, en casos extremos el banco puede iniciar un juicio mercantil que podría terminar en el embargo de bienes. Es poco común, pero legalmente posible si se trata de un adeudo importante.

Cómo evitar que vuelva a pasar

Salir de deudas es un alivio, pero lo importante es que no se repita. Aquí algunas acciones para mantener tus finanzas bajo control:

Trata de pagar siempre más del mínimo, para reducir el capital y los intereses.

Haz un presupuesto mensual realista y síguelo.

Reserva un fondo de emergencia, aunque sea pequeño, para enfrentar imprevistos sin endeudarte.

Y, sobre todo, usa tu tarjeta de crédito como una herramienta, no como una extensión de tus ingresos.

Recuerda, si ya no puedes pagar tu tarjeta de crédito, lo peor que puedes hacer es ignorarlo. La buena noticia es que sí hay opciones. Lo importante es actuar rápido, entender tu situación, buscar ayuda si es necesario y comprometerte con una solución.