¿Perdiste o te robaron tu tarjeta del Bienestar? Esto debes hacer

¿Qué hacer si perdí o me robaron mi tarjeta del Bienestar?

En caso de pasar una de estas situaciones, primero debes reportar el robo o extravío al número 800 900 20000, que es el número de Atención a Clientes del Banco del Bienestar para toda la república.

Ten a la mano tu CURP e INE, ya que el personal del banco solicitará tu información para confirmar datos personales para bloquear la tarjeta. Durante la llamada te proporcionarán un número de folio, el cual deberás guardar bien para tu trámite posterior.

Según el programa social al que pertenezcas, deberás contactar con los siguientes números o correos electrónicos:

En el caso de los beneficiarios de la Beca de Educación Básica Rita Cetina, la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, y Beca Jóvenes Escribiendo el Futuro, deberán acceder al Buscador de Oficinas de Atención, y localizar un centro cercano para realizar el proceso.

Para ello, pueden acceder al enlace https://buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/sedes-atencion/ y seleccionar el estado al que pertenezcan, y elegir la opción más cercana a sus domicilios para acudir.

Los contactos proporcionados te brindarán las indicaciones necesarias para reponer tu nueva tarjeta e irla a recoger a algun módulo o sucursal del Banco del Bienestar. Guarda el talón que te entregarán durante el proceso.

¿Alguien puede usar mi tarjeta perdida o robada?

No, en caso de haberla reportado, la tarjeta será bloqueada y no podrá ser usada. Por ello, es necesario actuar de inmediato. Además, para acceder a una cuenta sus recursos, se necesita del NIP, por lo que se recomienda no anotarlo en la tarjeta, o portarlo en el mismo sitio donde se encuentra el plástico.

¿Qué hacer cuando ya tenga mi nueva tarjeta?

Cuando tengas tu tarjeta, resguárdarla bien y no compartas tu número NIP, número de tarjeta o CLABE intercancaria.

Algunos consejos de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) para proteger tu información son:

1. Cambiar de NIP periódicamente para mantener mayor seguridad.

2. Memoriza tu clave, no la anotes en papeles que sean fácilmente identificables.

3. Evita utilizar números consecutivos como 1234.

4. No utilices el mismo NIP para dos tarjetas diferentes.

5. Procura teclear tu NIP de manera discreta, para evitar que alguien o alguna cámara pueda tener su acceso.