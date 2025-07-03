En México, ciertos trabajadores ahora tienen la posibilidad de disminuir la edad requerida para tramitar su Pensión por Jubilación y adelantar su retiro.
Nuevas edades de jubilación en el ISSSTE: quiénes pueden retirarse antes con los cambios
Aunque se trata de un beneficio atractivo, no aplica para toda la clase trabajadora, por lo que es importante conocer si cumples con los requisitos para acceder a este nuevo modelo.
Este ajuste ya es oficial, ya que fue establecido mediante un Decreto Presidencial firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, publicado el 24 de junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
¿Para quiénes aplica la pensión anticipada?
El decreto presidencial establece que las personas afiliadas al régimen del Décimo Transitorio podrán acceder a un esquema de reducción de edad para solicitar la Pensión por Jubilación.
Esta modalidad está dirigida a las y los trabajadores que optaron por permanecer en el régimen modificado del ISSSTE y que se encontraban en activo cuando entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE en 2007.
¿Pensionarse a los 60 o 65 años? Factores clave para tomar en cuenta
Los sectores beneficiados
Entre los sectores que pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada se encuentran:
- Personal docente
- Personal médico
- Personal administrativo
- Personal judicial
- Otros servidores públicos a nivel federal, estatal o municipal
Más de 3 millones de personas mayores de 65 años aún trabajan en México
¿Cómo quedan las edades de jubilación?
De acuerdo con la nueva tabla dada a conocer por el Gobierno de la presidenta Sheinbaum, las edades de jubilación para quienes están en el régimen del Décimo Transitorio quedan de la siguiente forma:
2025, 2026, 2027
Hombres: bajó de 59 a 58 años
Mujeres: bajó de 57 a 56 años
2028, 2029, 2030
Hombres: bajó de 60 a 57 años
Mujeres: bajó de 58 a 55 años
2031, 2032, 2033
Hombres: bajó de 60 a 56 años
Mujeres: bajó de 58 a 54 años
2034 en adelante
Hombres: bajó de 60 a 55 años
Mujeres: bajó de 58 a 53 años
¿Para quiénes no aplica la pensión anticipada?
No hay cambios para quienes están bajo las modalidades tradicionales de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios ni para la Cesantía en Edad Avanzada dentro del régimen del Décimo Transitorio.
Tampoco aplica para las personas que optaron por el Bono de Pensión del ISSSTE, ni para quienes cotizan en el régimen ordinario de Cuentas Individuales.
En resumen, esta reducción de edad no beneficia a quienes se encuentran en esos esquemas específicos ni a quienes eligieron otras modalidades dentro del ISSSTE.
La reducción de edad para la pensión por jubilación representa un ajuste relevante para miles de trabajadores del sector público. Sin embargo, el beneficio no es universal, por lo que es fundamental identificar si se pertenece al régimen adecuado antes de considerar un retiro anticipado.