Nuevas edades de jubilación en el ISSSTE: quiénes pueden retirarse antes con los cambios

Aunque se trata de un beneficio atractivo, no aplica para toda la clase trabajadora, por lo que es importante conocer si cumples con los requisitos para acceder a este nuevo modelo.

Este ajuste ya es oficial, ya que fue establecido mediante un Decreto Presidencial firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum, publicado el 24 de junio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

¿Para quiénes aplica la pensión anticipada?

El decreto presidencial establece que las personas afiliadas al régimen del Décimo Transitorio podrán acceder a un esquema de reducción de edad para solicitar la Pensión por Jubilación.

Esta modalidad está dirigida a las y los trabajadores que optaron por permanecer en el régimen modificado del ISSSTE y que se encontraban en activo cuando entró en vigor la nueva Ley del ISSSTE en 2007.

Los sectores beneficiados

Entre los sectores que pueden acceder a esta modalidad de jubilación anticipada se encuentran:

Personal docente

Personal médico

Personal administrativo

Personal judicial

Otros servidores públicos a nivel federal, estatal o municipal

¿Cómo quedan las edades de jubilación?

De acuerdo con la nueva tabla dada a conocer por el Gobierno de la presidenta Sheinbaum, las edades de jubilación para quienes están en el régimen del Décimo Transitorio quedan de la siguiente forma:

2025, 2026, 2027

Hombres: bajó de 59 a 58 años

Mujeres: bajó de 57 a 56 años

2028, 2029, 2030

Hombres: bajó de 60 a 57 años

Mujeres: bajó de 58 a 55 años

2031, 2032, 2033

Hombres: bajó de 60 a 56 años

Mujeres: bajó de 58 a 54 años

2034 en adelante

Hombres: bajó de 60 a 55 años

Mujeres: bajó de 58 a 53 años

Las nuevas edades de jubilación se reducen de forma escalonada entre 2025 y 2034. (Gobierno federal)

¿Para quiénes no aplica la pensión anticipada?

No hay cambios para quienes están bajo las modalidades tradicionales de Pensión por Edad y Tiempo de Servicios ni para la Cesantía en Edad Avanzada dentro del régimen del Décimo Transitorio.

Tampoco aplica para las personas que optaron por el Bono de Pensión del ISSSTE, ni para quienes cotizan en el régimen ordinario de Cuentas Individuales.

En resumen, esta reducción de edad no beneficia a quienes se encuentran en esos esquemas específicos ni a quienes eligieron otras modalidades dentro del ISSSTE.

La reducción de edad para la pensión por jubilación representa un ajuste relevante para miles de trabajadores del sector público. Sin embargo, el beneficio no es universal, por lo que es fundamental identificar si se pertenece al régimen adecuado antes de considerar un retiro anticipado.