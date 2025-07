Cuáles son los beneficios

El crédito no cobra comisión por apertura y el dinero se deposita directamente en la cuenta bancaria de la trabajadora. El pago se descuenta vía nómina y está respaldado por un seguro en caso de perdida de empleo, fallecimiento o incapacidad total igual o superior al 75%.

¿Qué condiciones ofrece?

Fonacot maneja tres niveles de endeudamiento: 10%,15% y 20%. A menor porcentaje, menor tasa. Por ejemplo, si el crédito se paga a seis meses, la tasa va de 8.90% a 12.38% anual, con un CAT entre 17.2% y 22.0%. Si se elige el plaza máximo de 30 meses, la tasa sube a un rango de 15.27% a 16.27%, con CAT de hasta 26.6%.

Requisitos para obtenerlo

- Estar en un centro de trabajo afiliado a Fonacot.

- Ser mayor de 18 años de edad.

- Antigüedad mínima de 6 meses en tu trabajo actual (para eventuales en dos o más Centros de Trabajo con un máximo de 5 días hábiles de baja entre cada uno).

- Número de celular para llamada de validación en el momento.

- Dos referencias personales con número telefónico.

- Correo electrónico personal.

- Recibir ingresos a partir de un salario mínimo en la zona central en adelante.

📢 📢 📢 Paga menos y recibe más con el #CréditoFonacot ❗️❗️❗️ Tramita un financiamiento con descuento vía nómina, plazos a tu medida y el costo más bajo en el mercado. Agenda una cita 👉 https://t.co/6wRnlNk0vq y obtén hasta 4 meses de tu sueldo 🤝🏼 pic.twitter.com/npEOk8nTXm — @Fonacot_oficial (@Fonacot_oficial) July 23, 2025

Documentos

- Identificación oficial vigente con fotografía y firma (credencial para votar o pasaporte).

- Tarjeta de Residente Permanente (para personas trabajadoras extranjeras con pasaporte con prórroga).

- Estado de cuenta, listado/resumen de movimientos u hoja de contrato de apertura de cuenta (no mayor a 3 meses) con tu nombre completo y la CLABE interbancaria (18 dígitos). Revisa con tu banco que no cuentes con un monto límite para depósitos, ya que puede generar que no se realice el depósito de tu crédito.

- Comprobante de domicilio con fecha reciente (no mayor a 3 meses) de cualquiera de los siguientes documentos: agua, predial, teléfono fijo o móvil, luz, gas entubado, servicios de datos (internet) o televisión por cable, estado de cuenta bancario, credencial para votar vigente (con tu domicilio completo), estado de cuenta de tu Afore, estado de cuenta de una casa comercial, estado de cuenta emitido por Infonavit o Fovissste.

- Últimos 4 recibos de nómina consecutivos expedidos por tu Centro de Trabajo para comprobar ingresos. La emisión del último no deberá exceder de 16 días anteriores a tu trámite.

Considera que el último recibo de nómina tiene vigencia después de la fecha de registro del periodo de pago, si tu pago es:

1. Mensual: no deberá exceder de 31 días.

2. Quincenal, catorcenal o semanal: no deberá exceder de 16 días.

3. Por comisión: 4 recibos de nómina en los que se muestre la comisión.

En caso de aplicar, te pueden solicitar documentos adicionales como:

- Constancia de antigüedad por parte del Centro de Trabajo.

- Carta u oficio por parte del Centro de Trabajo donde confirme percepciones fijas permanentes en efectivo.

- Carta u oficio donde indique las claves y conceptos de percepciones y/o deducciones.

- Constancia de semanas cotizadas en el IMSS.

En dónde se trámita

Si ya cuentas con todos los requisitos mencionados anteriormente puedes agendar una cita en el portal https://portalcitas.fonacot.gob.mx/modulosEspeciales_FONACOT/programacionCita.php en este portal solo debes capturar los siguientes datos:

1. Operación a realizar.

2. Número de cliente Fonacot. En caso de no tenerlo puedes iniciar el pre registro en https://sistemacredito.fonacot.gob.mx/modulosEspeciales_FONACOT/preRegistro.php

3. Fecha de nacimiento.

4. Tipo de trámite.

5. Teléfono de contacto.

6. Correo electrónico