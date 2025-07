Senderismo, montañismo y alpinismo

​​Alfredo Apolo Espinoza Velázquez, guía de senderismo con certificación de la Secretaría de Turismo (Sectur), destacó la importancia del equipo que se utiliza. El senderismo es una actividad deportiva no competitiva, en la cual el uso de accesorios técnicos es mínimo, me refiero a que no necesitas piolets, sino crampones, a diferencia del montañismo, explicó.

“El montañismo es una actividad similar al senderismo, pero con un poco más de tecnicismo, y dependiendo de la altitud y condiciones climáticas, quizás puedas usar una cordaza, usar obligatoriamente los bastones de senderismo, usar crampones o piolets o algún otro equipo más especializado, pero esa es la diferencia, que una actividad es más técnica que otra", agregó.

Riesgos al practicar este deporte

Uno de los riesgos de practicar este deporte es el llamado ''mal de montaña'', el cual puede ir desde lo más leve, como un ligero dolor de cabeza, hasta provocar daños serios al cuerpo. Rubén Sepúlveda, quien lleva practicando este deporte por una década, consideró raro que este síntoma se presente en una ruta de senderismo, a menos que la zona tenga demasiada altitud, como en el Perú.

Los alpinistas o senderistas que suben sin protección pueden presentar serios daños a la salud y terminar en la amputación de alguna extremidad, como los dedos, ya que la falta de circulación sanguíena puede derivar en necosis.

Espinoza Velázquez, quien además es dueño del Club de Senderismo Expeditions, dijo que se han registrado fallecimientos al practicar este deporte, como en agosto del 2023 que dejó como saldo cuatro alpinistas fallecidos en el volcán Citlaltépetl, mejor conocido como Pico de Orizaba.

“El alpinismo es una definición que viene de Europa: son aquellas personas que practicaban deporte de montaña en la zona de los Alpes. Es un término que se usa a nivel global, se quedó así para aquellas actividades que se hacen en zonas nevadas, con glaciares o hielo”, explicó.

El experto también advirtió sobre los vientos gélidos: “Estamos expuestos a una altitud superior a 4,000 metros y es muy probable que en temporadas invernales se presenten cambios drásticos de clima porque vienen corrientes gélidas de la zona de Alaska, llamados nortes que pueden bajar temperaturas a menos treinta grados”.

Con ese clima es probable que en menos de una hora se presenten síntomas de hipotermia y empiece a fallar el sistema circulatorio o presentarse casos de gangrena.

Inversión en equipo

Rubén Sepúlveda, quien ha subido al Pico de Orizaba, Malinche, Cofre de Perote, Monte Tláloc, Nevado de Toluca y recientemente al Chimborazo en Ecuador, aseguró que la altitud es determinante para elegir el equipo adecuado, y que en su experiencia ha invertido cerca de 20,000 pesos en los accesorios.

“Son básicas las botas o un calzado antiderrapante. Una caída, por más mínima que sea, puede romper un hueso. También (es necesaria) una buena mochila, donde quepan muchas cosas, pero que no te sea tan estorbosa. (Llevar) un impermeable, por si llueve, así como ropa cómoda, bloqueador para la piel y los lentes de Sol. Agua y dulces tampoco deben faltar.

Ya para actividad en la montaña es importante tener ropa resistente, ya que puede haber caminos que te obliguen a escalar, estirar o arrastrarte por la tierra. También la lámpara, casco y bastones son necesarios.

Senderistas en México. (Foto: iStock)

Elia Ramírez, quien practica senderismo, coincide con los requerimientos mencionados por Sepúlveda, solo que ella lleva invertido casi 16,000 pesos en los últimos dos años.

"Y no sé si cuente como equipo pero yo me compré un set de ropa térmica de 200 pesos para pasar la noche, pero siento que eso ya es más de acampar", compartió la también comunicóloga.

La deportista compartió los artículos y precios de algunos productos que ha comprado para realizar esta actividad y que en total rebasan los 15,000 pesos:

-Tenis/botas de senderismo timberland: 3,500 pesos.

-Bastones de senderismo simond: 800 pesos.

-Chamarra rompimientos The North Face: 1,800 pesos.

-Polar (sudadera) Columbia: 2,100 pesos.

-Pantalón de senderismo Salomon: 3,000 pesos.

-Mochila Wallis: 3,000 pesos

Bolsa de hidratación de 2L Salomon: 600 pesos.

Buff de Decathlon (paquete de 2): 299 pesos.

Luz de minero Truper: 200 pesos.

Guantes para hasta -5 grados Polartec: 400 pesos.

Expansión hizo una búsqueda de algunos productos en tiendas en línea y constató que los precios pueden variar de acuerdo a la marca, complexión de la persona y hasta el día que haya decidido hacer la compra.