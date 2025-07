Programa ASI: requisitos para adquirir estos 7 electrodomésticos a menor precio

Este programa se ofrece a través de un Fideicomiso que se llama FIPATERM, que tiene su origen en Mexicali en 1990 por la Comisión para el Ahorro de Energía del Municipio de Mexicali. El apoyo consiste en brindar financiamientos para la adquisición de equipos de alta eficiencia, con cargo al recibo de energía eléctrica (CFE).

ASI ofrece a los habitantes productos como refrigeradores, lavadoras de bajo consumo, aires acondicionados minisplit, lámparas LED o ventiladores de techo, a menores precios que en el mercado; además de que gastan hasta 60% menos electricidad.

Requisitos para acceder al programa ASI

El Fideicomiso toma en cuenta que aquellas personas que deseen adquirir alguno de los artículos mencionados, estén dentro de las categorías subsidiadas: 1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E o 1F.

No contar con adeudos de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se evalúa la condición socioeconómica de la familia solicitante para verificar que en realidad tenga necesidad de acceder al programa y al mismo tiempo, la solvencia para cumplir con los pagos.

Acreditar como mínimo, dos años como usuario de la CFE.

Acudir a alguna oficina de la CFE en los estados en donde está vigente el programa e iniciar con la solicitud.

Se evaluará si el electrodoméstico que deseas adquirir será a menor precio o a pagos en cuotas.

Se firmará un contrato de adquisición.

El no tener un historial de pagos a la CFE de manera oportuna, si la familia percibe ingresos que superan los salarios mínimos, o si no residen en lugares donde no se requieran productos de climatización, es probable que tu postulación sea descartada.

Centros de atención a clientes en entidades. (Foto: programaasi)

Estados donde está vigente el programa

Las ciudades que se tienen previstas en este programa son las que enfrentan altas temperaturas y usan artefactos para aminorarlas.

Algunas de las localidades en las que se puede acceder al programa son las siguientes:

Baja California

Sonora

Sinaloa

Tamaulipas

Yucatán

Campeche

Veracruz

Chiapas

Electrodomésticos a menor precio

En la página oficial del Fideicomiso puedes ingresar para cotizar el producto de tu interés. Solicitan ingresar el RPU, que es el número es un numero único proporcionado por la CFE, es como te identifican.

Así puedes identificar el RPU. (Foto: programaasi)

Refrigeradores. En este enlace puedes cotizarlo.

Aislamiento térmico . En este enlace puedes cotizarlo.

Aire Acondicionado. En este enlace puedes cotizarlo .

Lamparas Led. E n este enlace puedes cotizarlo .

Sistema fotovoltaico. En este enlace puedes cotizarlo.

Lavadora. En este enlace puedes cotizarlo .

Calentador de agua solar. En este enlace puedes cotizarlo .