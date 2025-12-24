México pierde un millón de ocupados en noviembre, respecto al mes anterior

La contracción mensual del empleo se explicó casi por completo por una caída de 1.1 millones de personas en la informalidad, parcialmente compensada por un aumento de 46,000 en la formalidad, señaló un análisis de Banco Base.

Aun así, en términos anuales el empleo formal registró una baja de 0.63% y ligó cinco meses consecutivos de caídas, una racha que solo se había observado en periodos asociados a recesiones, como 2009 y 2020-2021. En contraste, el empleo informal creció 0.02% anual y explicó todo el avance neto del empleo en los últimos cuatro meses.

La debilidad también se reflejó por sectores. En actividades secundarias, el empleo cayó 1.04% anual, con descensos en la industria extractiva y eléctrica (-6.99%) y en manufactura (-1.43%); la construcción fue la excepción, con un crecimiento de 0.38%. En los servicios, la ocupación avanzó apenas 0.07% anual.

Otro foco de atención fue la expansión de la población fuera del mercado laboral. La Población No Económicamente Activa (PNEA) aumentó en 964,000 personas y la población “disponible” —quienes no buscaron empleo, pero quieren trabajar— creció en 378,000, hasta 5.56 millones. Si este grupo se incorporara al cálculo, la tasa de desempleo ampliada alcanzaría 10.73% en noviembre.

Para Banco Base, el comportamiento reciente apunta a un ajuste más profundo del mercado laboral. “La caída del empleo se concentró en la informalidad, pero la persistencia de retrocesos en la formalidad y el aumento de la población disponible sugieren una pérdida de dinamismo que podría extenderse hacia el cierre del año”, advirtió la institución en su análisis.