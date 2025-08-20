ISSSTE revela cuándo es el próximo sorteo de préstamos personales 2025 y quiénes pueden participar

Este programa busca otorgar créditos a las personas afiliadas al instituto, con facilidades de pago y tasas de interés accesibles, para que la liquidación de los préstamos sea más sencilla.

Si estás afiliado al ISSSTE y quieres participar, aquí te presentamos todo lo que necesitas saber para acceder al programa.

¿Cuándo es la nueva fecha?

Según las redes sociales del ISSSTE, el sorteo se realizará el jueves 28 de agosto. El registro se realiza en el siguiente enlace: https://siaepp.issste.gob.mx:8449/siaepp/login , donde se solicitarán algunos datos para concluir el proceso.

Es importante tener en cuenta que el último día para registrarse es el 27 de agosto. El sorteo se llevará a cabo el 28, y los resultados se publicarán a las 21:00 horas del mismo día.

El registro en el Sistema de Inscripción y Asignación Electrónica de Préstamos Personales (SIAEPP) es gratuito y permite concursar por un préstamo del ISSSTE de manera electrónica.

¿De cuánto son los préstamos?

Los créditos del programa van desde 30 mil pesos en la modalidad de préstamos ordinarios, hasta 264 mil pesos para quienes deseen adquirir bienes duraderos, como un automóvil o una motocicleta.

Para participar, es necesario contar con al menos seis meses de antigüedad laboral en el ISSSTE, aunque los montos y modalidades varían según el tiempo de servicio de cada solicitante.

¿Por qué es un sorteo?

El programa se realiza mediante sorteo debido a que la demanda de préstamos supera los recursos disponibles del ISSSTE. Esto garantiza un proceso transparente y equitativo entre las personas afiliadas que los solicitan.

Cabe señalar que, al tratarse de un sorteo, existe la posibilidad de no resultar seleccionado y tener que intentar participar en la siguiente convocatoria oficial del programa.

La fecha límite para inscribirse es el 27 de agosto, y los resultados se publicarán el 28 de agosto a las 21:00 horas.

¿Cuántos préstamos se han asignado?

En el 20° sorteo del Programa de Préstamos Personales 2025 se otorgaron 26,691 créditos entre quienes cumplieron con los requisitos:

9,908 préstamos ordinarios

11,042 préstamos especiales

1,599 préstamos para pensionados

4,142 préstamos conmemorativos

Calendario de préstamos del ISSSTE 2025

El calendario del Programa de Préstamos Personales del ISSSTE contempla registros y sorteos durante todo 2025, desde el 9 de enero hasta el 4 de diciembre.

A lo largo del año se realizarán distintos sorteos dirigidos a sectores específicos, como mujeres, profesionales de la educación, adultos mayores y personal de salud, con el objetivo de ampliar las oportunidades de acceso entre la población afiliada.

