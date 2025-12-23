Horario de supermercados el 24 y 25 de diciembre

El miércoles 24 de diciembre, víspera de Nochebuena, y una fecha en la que varios mexicanos preparan la cena de Navidad, pueden realizar sus compras según los siguientes horarios, confirmados por atención a clientes de cada tienda.

Soriana

El 24 de diciembre tendrá una ligera modificación en su horario de cierre, con atención de 7:00 a 20:00 horas. Mientras tanto, en Navidad, la apertura será a las 11:00 horas, y cerrará las cortinas a las 21:00 horas.

Estos horarios aplican para todas las tiendas a nivel nacional, sin embargo, pueden haber variaciones entre sus formatos o sucursal.

Walmart y Bodega Aurrera

Tanto Walmart como Aurrera confirmaron que compartirán los siguientes horarios: el 24 de diciembre tendrán atención de 07:00 a 23:00 horas. En el caso de 25 diciembre, la apertura será a las 10:00 y terminará con su servicio a las 21:00 horas.

Sin embargo, en el caso de los formatos Express, principalmente ubicados en zonas conurbadas, tienen un horario diferente para el 24 de diciembre, que es de 08:00 a 22:00 horas.

Sam’s Club

Este supermercado confirmó que tendrá funciones de 07:00 a 22:00 horas el 24 de diciembre, y de 10:00 a 7:30 horas durante el 25 de diciembre.

La atención de envíos también está sujeta a la disponibilidad de los horarios de tienda física.

Cotsco

El 24 de diciembre tendrá atención de las 9:00 hasta las 17:00 horas, y el 25 de diciembre no habrá atención al público, según su sitio oficial. Esta es la única tienda que suspenderá servicio uno de los días.

Chedraui

En el caso de Chedraui, todos sus formatos y sucursales a nivel nacional tendrán servicio de 07:00 a 21:00 horas el 24 de diciembre, y de 09:00 a 21:00 horas el 25 de diciembre.

El grupo confirmó que estos mismos horarios funcionarán para el 31 de diciembre y el 1 de enero de 2026, respectivamente.

Estos horarios fueron confirmados a Expansión. Sin embargo, también reconocieron que pueden haber algunas modificaciones con algunas sucursales específicas.

El 25 de diciembre es feriado, ¿cómo se paga?

En el caso de ser trabajador de estos supermercados y hayas acordado trabajar el 25 de diciembre, tu salario debe ser diferente a otros días.

De acuerdo con los artículos 74 y 75 de la Ley Federal del Trabajo (LFT), el 25 de diciembre es un día de descanso oficial, y en caso de tener que prestar servicios, el trabajador debe recibir “independientemente del salario que les corresponda por el descanso obligatorio, un salario doble por el servicio prestado”.

Es decir, un salario triple: el salario del día, y uno doble por trabajar en un día de descanso oficial. Puedes multiplicar por tres el salario diario para saber cuánto deberías recibir.

Por ejemplo, en caso de percibir el salario mínimo general, que es de 278.80 pesos, el 25 de diciembre debería recibir 836.40 pesos.

Si es el salario de la Zona libre de la Frontera Norte, que equivale a 419.88 pesos diarios, se tendría que recibir 1,259.64 pesos.

Si tu empleador no paga el salario triple, que es un derecho laboral, puedes acudir con la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría, asistencia en conciliación y representación jurídica gratuita.

Para conocer tus derechos laborales o solicitar una asesoría, puedes acercarte al Centro Integral de Soluciones y Servicios Laborales (CISSEL) de la entidad a los siguientes números:

800 717 29 42

800 911 78 77

O por el 079, línea del Gobierno de México.

También puedes acudir a alguna de las oficinas más cercanas a tu domicilio, el directorio está disponible aquí .