CFE te da internet móvil por 95 pesos al mes, ¿cómo contratarlo y qué incluye?

Ahora puedes acceder al servicio Internet para Todos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por 95 pesos al mes, lo que permitirá que más personas disfruten de este servicio esencial a un precio accesible.
Se trata de la versión MiFi, que incluye un módem móvil que el usuario puede usar en su casa o trasladar a cualquier otro lugar. Existen varios paquetes disponibles, siendo este el más económico.
Publicidad
¿Cómo funciona el internet de 95 pesos de CFE?
Aunque el pago mensual es de 95 pesos, primero es necesario adquirir el módem, que tiene un costo de 1,145 pesos para poder usar el servicio.
El paquete inicial incluye el equipo MiFi, el envío y un mes de internet con 5 GB.
Una vez que se cuenta con el módem, los paquetes más económicos son:
95 pesos al mes
510 pesos por seis meses
1,010 pesos al año
Cada paquete ofrece 5 GB de datos. Si bien esta cantidad puede ser suficiente para uso básico, podría quedarse corta si planeas realizar actividades que consuman muchos datos, como videollamadas prolongadas o descargas pesadas.
CFE también ofrece internet para dispositivos móviles, como teléfonos celulares. Los planes mensuales van de 33 a 295 pesos, según la capacidad y velocidad del servicio contratado.
Los paquetes semestrales oscilan entre 490 y 1,390 pesos, mientras que los anuales van de 900 a 2,495 pesos.
Con opciones accesibles y flexibles, el internet de CFE permite que más personas se conecten a la red de manera fácil y económica, ya sea en casa o desde cualquier lugar, garantizando acceso a información, educación y comunicación para todos.