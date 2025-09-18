Por qué cada vez más autos siniestrados son declarados pérdida total

Los más de 129,000 casos en los que las aseguradoras declararon pérdida total por daños materiales de los autos representó un gasto de 24,928 millones de pesos.

La cifra que pagaron las aseguradoras por daños superó en 68% lo que pagan por robo total de los vehículos.

En 2023, se registraron 109,484 accidentes en los que se declaró la pérdida total de un auto por un monto de 21,967 millones de pesos.

Una pérdida total por daños materiales sucede cuando el vehículo, a consecuencia de la colisión, vuelco, rotura de cristales, incendio o fenómenos naturales, entre otras, queda sin funcionar.

Cuando hay un accidente y el costo de reparación rebasa el 50% del valor del auto, las aseguradoras dan la opción de declararlo como pérdida total o de mandarlo a reparar, explica Alejandro Sobera, presidente del Comité de Autos en la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas (AMASFAC).

Cuando el valor de reparación supera el 65% en automático se declara como pérdida total.

En el tema de los vehículos eléctricos es que no hay tantas piezas, sobre todo de algunas marcas de de origen oriental, (y entonces) se vuelve complicada la reparación Alejandro Sobera, presidente del Comité de Autos en la AMASFAC.

La función de la aseguradora es restituir la pérdida económica del accidente, por lo que también puede haber casos en los que ofrece dinero al propietario del auto para que repare por su cuenta, aunque eso se presenta en muy pocas ocasiones.

Sobera destaca que en casos en donde el vehículo afectado es un tractocamión, camión o unidad de servicio público, los usuarios sí suelen pedir a la aseguradora el dinero para ellos conseguir por su cuenta la pieza faltante.

"Un 60% de las veces repara la aseguradora y un 40% el usuario pide que le hagan el pago para él reparar y poder poner su unidad a trabajar cuanto antes", añade.

Para autos particulares, es más probable que haya demoras en la entrega, pero casi siempre es la aseguradora la que consigue las piezas. "Si la aseguradora no puede conseguir las piezas a través de los distribuidores, va a ser mucho más difícil para una persona común conseguirlas", precisa Sobera.

¿Cómo se declara una pérdida total con una aseguradora?

Tras un incidente, la aseguradoras tardan máximo dos semanas en pagar, asegura el representante de la AMASFAC.

La aseguradora pedirá al afectado los mismos papeles que te piden cuando vas a vender tu coche, es decir: la factura de origen y una copia, el comprobante que están pagadas todas las tenencias y el comprobante de baja de placas.

"La aseguradora te va a pagar el vehículo por robo o por daños materiales y te va a pedir toda la documentación como si te estuviera comprando el carro", añade Sobera.