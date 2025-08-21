Onzas de plata de Banxico: qué son, cuánto cuestan y dónde comprarlas

¿Qué es la onza de plata?

La Nueva Serie Libertad Plata está conformada por monedas hechas de plata pura ley .999, con un diámetro que va desde los 110 milímetros hasta los 16, dependiendo el peso, de acuerdo con información de Banxico.

Las monedas de 1 kg, vienen en estuche de madera en cuyo diseño resaltan los bordes redondeados y su fino grabado en la tapa, mostrando el logotipo “Libertad”. (www.banxico.org.mx )

Esta serie salió al mercado desde el año 2000, según información de BBVA.

En las monedas de 1 kilogramo, así como las de 1, 2 y 5 onzas, en el reverso está La Victoria Alada, mejor conocida como el Ángel de la Independencia, y de fondo los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl.

En el anverso, al centro está el Escudo Nacional con la leyenda Estados Unidos Mexicanos, rodeado de águilas que han sido utilizadas como Escudo Nacional a lo largo de los años, así como el águila que aparece en el Códice Mendocino, detalla Banxico en su página de internet.

Para las monedas de 1/2, 1/4, 1/10 y 1/20 de onza cambia en anverso, mostrando solo el Escudo Nacional con la leyenda Estados Unidos Mexicanos.

“Para las piezas de plata se consideró 1 onza. La intención fue sustituir en el mercado la pieza de plata conocida como onza troy de balanza y uniformarla con las piezas de oro, dándole además carácter con poder liberatorio. En 1991 (en la Serie Libertad) se adicionaron las monedas de plata de 1/2, 1/4, 1/10 y 1/20 de onza”, se lee en el sitio del banco central.

Las monedas de 1 kg, así como las de 5, 2 y 1 onza tienen en el anverso el Escudo Nacional, rodeado de águilas que han sido utilizadas como Escudo Nacional en México. (www.banxico.org.mx )

¿Cuánto vale una onza de plata?

BBVA explica que el precio de las monedas es determinado por la cotización internacional del oro y la plata, así como por el tipo de cambio peso/dólar.

Al cierre del 21 de agosto, la onza de plata cotizó en un rango de precio entre 787 y 795 pesos.

¿Dónde la compro?

Al buscar por internet, hay ofertas de venta de monedas de plata en diversos sitios, desde marketplaces hasta sitios dedicados a la numismática.

Además, Banco de México cuenta con una lista de distribuidores nacionales e internacionales —Asia, Norteamérica y Europa— para que el público adquiera estas piezas que pueden servir para coleccionar y para invertir y proteger el dinero de la inflación.