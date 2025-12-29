Todos en WhatsApp por Año Nuevo: habrá 100 mil millones de mensajes para recibir el 2026

Para la víspera de Año Nuevo, WhatsApp espera que se envíen más de 100,000 millones de mensajes privados, lo que lo convierte en el mayor momento cifrado del año. El volumen es tan alto que equivale a que la mitad de la población del planeta estuviera enviando mensajes cada hora durante todo el día.

La magnitud del tráfico es difícil de imaginar: sería como si cada habitante de la Ciudad de México escribiera a más de 8,000 personas en una sola noche. A esto se suma la actividad de voz y video, pues durante el día de Año Nuevo se enlazarán más de 2,000 millones de llamadas a nivel global, una cifra superior a la población total de Europa o de Estados Unidos.

Pero la celebración no se limita a mensajes y llamadas. WhatsApp también registrará decenas de miles de millones de actualizaciones de Estados cifradas, en las que usuarios compartirán festejos, cuentas regresivas y los primeros momentos de 2026 con amigos y familiares.

Desde la empresa destacan que este pico de uso refleja historias cotidianas: familias que se reencuentran a través de continentes, amistades que organizan planes de último momento y seres queridos que comparten el instante de la medianoche.

Novedades para celebrar 2026

Con motivo de las fiestas, WhatsApp lanzó nuevas funciones para acompañar la celebración de Año Nuevo. Entre ellas se incluyen un paquete especial de stickers de 2026, efectos festivos para videollamadas como fuegos artificiales y confeti, reacciones animadas con el emoji de confeti y, por primera vez, stickers animados en las actualizaciones de Estado.

Además, la plataforma resalta herramientas pensadas para quienes organizan celebraciones, como creación y fijación de eventos en chats grupales, encuestas para decidir comidas y actividades, ubicación en tiempo real y el uso de notas de voz y video para compartir momentos con quienes no pudieron asistir.

“Ya sea desde Nueva York o Nueva Delhi, Buenos Aires o Yakarta, WhatsApp es el lugar donde el mundo se une de forma privada”, señaló la compañía. Así, una vez más, el inicio de un nuevo año encuentra a miles de millones de personas conectadas a través de la aplicación de mensajería más usada del planeta.