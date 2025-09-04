Publicidad

Finanzas Personales

No solo de Cetes viven los inversionistas de bajo riesgo

Si bien los bonos gubernamentales son los instrumentos más seguros para invertir, existen otros instrumentos denominados de bajo riesgo en los que puedes poner a trabajar tu dinero.
jue 04 septiembre 2025 04:51 PM
No solo de Cetes viven los inversionistas de bajo riesgo, también hay estas alternativas
Busca opciones que ofrezcan rendimientos por arriba de la inflación y no pongas todas tus canicas en la misma bolsa, diversifica tus inversiones.

No solo de certificados de la Tesorería (Cetes) viven los inversionistas conservadores, es decir, aquellos que no toleran el riesgo. Existen otras alternativas que son seguras a la hora de pagar.

Ya sea que estés pensando en dar tus primeros pasos en el mundo de las inversiones o si tu perfil de inversionista es conservador, existen opciones de bajo riesgo que te permitirán tener ganancias y proteger tu dinero de la inflación.

¿Qué es el riesgo?

Hablando de inversiones, riesgo no es sinónimo de peligro. Entre los principales riesgos, que no son los únicos, Francisco Villa Jasso, asesor en esquemas de ahorro e inversión, señala cuatro:

1. Riesgo de Crédito: Se refiere en general a que quien emite el instrumento no pague o al final, no se pueda recuperar todo o en parte del dinero, este se indica en los instrumentos que con una calificación en letras que va desde AAA -el más seguro-, hasta C -el hemos seguro-.

2. Riesgo de Mercado: Hace referencia a la volatilidad que puede tener el instrumento; se expresa con números del 1, hasta el 7, donde 1 son los instrumentos de corto plazo que tiene poca volatilidad y 7 son los de mayor volatilidad (subidas y bajadas que tiene su cotización).

3. Dónde: en qué instrumento poner a trabajar tu dinero.

4. Seguridad y rendimientos: Existen instituciones que ofrecen rendimientos atractivos, pero son poco conocidas, y hay otras mejor posicionadas, pero con pocos rendimientos.

Los instrumentos de bajo riesgo, explicó Marco Antonio Torres, director general de Encasa.mx, se identifican porque son los que ofrecen tasas garantizadas, las cuales suelen ser “no tan agresivas, entre el 8% y el 15%”; también ofrecen un rango de tiempo en el que será válida dicha tasa de interés (sin tratarse de un plazo fijo).

Un punto importante a tomar en cuenta, coincidieron los expertos, es que el interés que vas a obtener sea mayor que la inflación, para que tu dinero no pierda poder adquisitivo.

En la primera quincena de agosto, la inflación en México fue de 3.49%. Eso quiere decir que debes buscar tasas de interés por arriba de dicha cifra.

No solo hay Cetes

En México, el instrumento de bajo riesgo por excelencia es el certificado de la tesorería (Cetes).

El gobierno ofrece otros instrumentos de deuda: los Bonos, Bondes y Fondos F. También cuenta con los fondos de inversión Bonddia y Enerfin (inversiones relacionadas con el sector energético); y ofrece los Bonos IPAB.

Neobancos y/o fintechs: Se trata de cuentas de ahorro con tasas competitivas, pueden ser de desde 10% y hasta 15%, cobran comisiones muy bajas o son ellas; además tienes el dinero a la vista (puedes disponer de él cuando lo necesites), dijo Torres.

Seguros con componentes de ahorro: Este tipo de instrumentos tienen un beneficio doble, por un lado te cubren ante algún imprevisto y te garantiza una tasa de interés, agregó el directivo de Encasa.mx.

Ahorro para el retiro: En esta canasta están las Afores y los Planes Personales de Retiro (PPR), son seguros, ofrecen buenos rendimientos, pero no se tiene disponibilidad hasta el momento del retiro -65 años en México-,

Fondos de inversión: Seleccionan entre muchos tipos de valores, deuda, renta variable (bolsas), pueden ser locales o globales, diversificados, y pagan buenos rendimientos sin necesidad de negociar una tasa, detalló Villa Jasso.

Pagarés: son emitidos por bancos regulados; si la institución bancaria tiene buena calificación son seguros; además, tienen protección en caso de no pago. Ofrecen bajas tasas de interés.

Pon atención

Antes de elegir una institución para invertir, revisa que esté regulada, es decir, que tenga registro ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); también revisa el historial de la empresa de tu elección y los comentarios de otros usuarios.

Otra recomendación tiene que ver con no invertir más del monto que cubre el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

El IPAB protege hasta 400,000 unidades de inversión (Udis), es decir hasta 3 millones 344,000 pesos (el 16 de enero la UDI 8.36 pesos).

Una recomendación adicional es que diversifiques tu inversión. No importa lo seguro que sea el instrumento, no pongas todas tus canicas en la misma bolsa.

Es ideal que te asesores con expertos, para conocer tu perfil de riesgo, tu situación financiera, así como el monto que estás dispuesto a invertir y el tiempo que tendrás dicha inversión.

Cetes Fondos de inversión

Dinero Inteligente
