Finanzas Personales

¿Hay un límite de dinero para tener en una tarjeta de débito? Evita problemas con el SAT

Algunos depósitos o transacciones pueden activar revisiones fiscales aunque no exista un tope legal de saldo en tu cuenta bancaria.
jue 04 septiembre 2025 04:44 PM
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y el Banco de México (Banxico) contemplan escenarios en los que ciertos montos deben ser reportados o hasta restringidos por las instituciones financieras.

Las personas físicas con ingresos regulares suelen mantener dinero en su tarjeta de débito; sin embargo, algunas operaciones pueden provocar que el fisco revise los movimientos en estas cuentas.

Laura Becerra Rodríguez, presidenta de la comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), explicó que las revisiones no dependen del saldo acumulado, sino del origen del dinero y del tipo de cuenta.

Adolfo Ruiz Guzmán, director de Asuntos Internos de Grupo Financiero Ve por Más (Bx+), recomendó evitar concentrar recursos en cuentas corrientes sin rendimiento.

No hay un tope general, pero sí condiciones que activan alertas

Según Becerra Rodríguez, el SAT no fija un tope para tarjetas de débito, pero existen reglas que aplican. “Si tienes depósitos en efectivo mayores a 15,000 pesos, se le tiene que dar aviso a la autoridad”, indicó. Esta obligación proviene de la regla 3.5.13 de la Resolución Miscelánea Fiscal vigente desde 2021.

La especialista agregó que los bancos elaboran un perfil transaccional de cada persona con base en su ocupación y comportamiento bancario. Si los depósitos se desvían de ese perfil, se activa una alerta.

Ruiz Guzmán dijo por su parte que si una persona recibe pagos por venta de bienes, debe sustentar el ingreso con un contrato formal y un registro ante notario o documento válido. La institución financiera revisa la procedencia de los recursos.

El tipo de cuenta también establece límites legales de saldo

Además del SAT, el banco central regula las cuentas a través de la Circular 4/2022, vigente desde marzo de ese año. Esta disposición las clasifica en niveles operativos de acuerdo con el volumen de transacciones y la información que proporciona el usuario.

La integrante del CCPM explicó que una cuenta nivel 1 no debe recibir más de 750 UDIS al año (aproximadamente 6,367 pesos). Solo requiere nombre completo y fecha de nacimiento. Una cuenta nivel 2 permite hasta 3,000 UDIS (cerca de 25,470 pesos) y necesita comprobante de domicilio e identificación oficial.

En cuentas nivel 3, se solicita además constancia de situación fiscal, teléfono y correo electrónico. Ruiz Guzmán agregó que las cuentas nivel 4 no tienen límite, pero solo pueden usarse si el banco ya conoce el perfil de movimientos del cliente. Si el usuario declara un promedio y lo rebasa, el banco genera una alerta.

SAT cobra impuesto si la tarjeta genera intereses

Becerra Rodríguez indicó que el saldo de la tarjeta no genera impuestos salvo que esté vinculado a inversiones. “Si tu tarjeta genera intereses, el banco te retiene un impuesto de 0.5% anual, de acuerdo con la Ley de Ingresos 2025”.

Este gravamen aplica cuando el dinero se encuentra en instrumentos de renta fija, como cuentas de débito que generan rendimiento. El banco realiza la retención y el monto debe registrarse en la declaración anual.

Cómo evitar alertas fiscales

La presidenta de la comisión Técnica de Finanzas y Sistema Financiero del CCPM recomendó no recibir efectivo de forma recurrente. También sugirió declarar voluntariamente ingresos no habituales, como la venta de una casa o vehículo, en el apartado de “otros conceptos” dentro de la declaración anual.

El directivo de Bx+ señaló que los recursos deben tener sustento legal. Si el ingreso viene de una compraventa, debe existir un contrato. También recomendó no dejar grandes sumas en cuentas de débito. “Ese dinero puede colocarse en una cuenta a la vista, en un pagaré o en un fondo, según el perfil de cada persona”.

Además, recomendó activar mecanismos de ahorro si ya se tiene relación con una institución financiera.

