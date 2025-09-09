¿El 15 y el 16 de septiembre abren los bancos? Prepara tu dinero para los festejos patrios

¿Abren los bancos el 15 y 16 de septiembre?

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) que es un órgano descentralizado de la SHCP publica las fechas de asueto de estas instituciones.

El calendario de la comisión establece que el servicio será regular el lunes 15 de septiembre; sin embargo, el martes 16 de septiembre solo habrá servicio de cajero automático en las sucursales.

¿Qué otros días no abren los bancos en 2025?

El lunes 17 de noviembre en conmemoración del 20 de noviembre.

El viernes 12 en conmemoración del empleado bancario.

El jueves 25 de diciembre por Navidad.

La CNBV detalló en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2024 que los días en los que no se abren los bancos es de conformidad con las disposiciones a las que están sujetas las entidades financieras por lo que deberán cerrar sus puertas y suspender operaciones, publicadas.

¿Qué se festeja el 16 de septiembre?

El Gobierno del Estado de México recuerda que el llamado a luchar por la Independencia lo hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla durante la madrugada de 1810 al hacer sonar la campana de la iglesia de Dolores Hidalgo, desde donde convocó al pueblo a levantarse en armas en contra del dominio de los españoles.

“Miguel Hidalgo, Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Abasolo, formaron parte de un grupo que conspiraba contra el gobierno español. Al ser descubierta la conspiración, fue ordenada la aprehensión de los cuatro”, recordó el gobierno mexiquense.

La Independencia de México se consumó el 27 de septiembre de 1821 bajo el Plan de Iguala, proclamado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero.

En 1845, el expresidente Antonio López de Santa Anna celebró oficialmente la ‘Ceremonia del Grito’ para recordar al cura Hidalgo y a los héroes que lucharon por la independencia; además estableció que la ceremonia se realice cada 15 de septiembre a las 23:00 horas.