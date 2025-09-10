¿No te cayó el depósito de la pensión del IMSS? Así puedes reclamar pagos atrasados

¿Quiénes pueden reclamar pagos atrasados?

El procedimiento aplica cuando se trata de una pensión cubierta por el Gobierno Federal y pagada a través del instituto. En estos casos, la persona pensionada puede solicitar el pago de mensualidades no entregadas o aclarar diferencias en los montos.

Por fallecimiento, los beneficiarios contemplados en el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo también tienen derecho a reclamar pagos pendientes o diferencias no cubiertas en vida de la persona pensionada. El orden de los beneficiarios está claramente señalado en esa disposición legal.

Este trámite garantiza que tanto pensionados como familiares con derecho puedan acceder a los recursos que corresponden, siempre que se cumpla con los requisitos y se presenten los documentos establecidos.

Requisitos generales del trámite

Para pensionados en activo, los requisitos incluyen:

- Que la pensión esté vigente y a cargo del Gobierno Federal.

- Acreditar que no se recibió la mensualidad correspondiente.

- Sustentar cualquier diferencia en el monto depositado.

En caso de fallecimiento, los solicitantes deben demostrar:

- El deceso del pensionado.

- El vínculo legal, ya sea por matrimonio, concubinato, filiación o dependencia económica.

- Que la pensión se encontraba vigente al momento del fallecimiento.

- La existencia de mensualidades no pagadas o diferencias en el cálculo.

Cada supuesto requiere acreditar con documentación oficial la condición que da derecho a presentar la solicitud.

Documentos requeridos para pensionados en activo

Quien realiza la gestión directamente debe presentar:

- Identificación oficial con fotografía y firma, vigente y válida según el Acuerdo de trámites vigente.

- Documentos que respalden el pago no recibido o la diferencia en el monto.

Una vez reunida la documentación, se debe acudir a las ventanillas del área de Control de Prestaciones de la Unidad de Medicina Familiar correspondiente al domicilio del solicitante, en un horario de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas.

Documentos requeridos para beneficiarios en caso de fallecimiento

La solicitud en representación de un pensionado fallecido exige:

- Acta de defunción (original, copia certificada o impresión oficial en línea).

- Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a 90 días.

Además, se requieren documentos específicos según la calidad del solicitante:

Cónyuge: Acta de matrimonio emitida después del fallecimiento, con vigencia no mayor a 90 días naturales.

Hijos menores de 16 años: Acta de nacimiento, adopción o reconocimiento.

Hijos mayores de 16 años con incapacidad de 50% o más: Acta correspondiente y dictamen médico ST-6 que acredite la incapacidad.

Hijos estudiantes de 16 a 25 años: Acta de nacimiento y constancia de estudios vigente del ciclo escolar.

Ascendientes dependientes económicos: Acta de nacimiento y resolución judicial que confirme la dependencia.

Concubina o concubino: Acta de nacimiento y resolución judicial que acredite la relación de concubinato durante los últimos 5 años, o actas de hijos en común adoptados o nacidos en ese periodo.

Otras personas dependientes: Resolución judicial que pruebe la dependencia económica hacia el pensionado fallecido.

La documentación presentada será cotejada y validada por el personal autorizado.