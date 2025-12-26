Publicidad

Revista Digital
Economía

Hacienda mantiene acuerdo para gasolina Magna en menos de 24 pesos

La dependencia informó que desde marzo de este año se mantiene la estrategia de mantener la gasolina de bajo octanaje sin aumento de precios.
vie 26 diciembre 2025 08:41 PM
Gasolina y diésel subirán de precio por ajuste al IEPS en 2026: desde cuándo y cuánto aumentan
El IEPS a gasolinas y diésel sube desde el 1 de enero de 2026, pero el impacto en precios dependerá de si Hacienda aplica o no estímulos fiscales.

La Secretaría de Hacienda informó que se mantendrá el plan del gobierno para que la gasolina Magna esté por debajo de 24 pesos.

La dependencia destacó que desde marzo de este año se hizo un pacto voluntario con empresarios gasolineros para este propósito.

"En este contexto, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la estrategia ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor", destacó la dependencia.

Esta semana se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los aumentos en precios de energéticos.

El ajuste se calculó con un factor de actualización de 1.0379, derivado del crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

En la publicación se estableció que la cuota del IEPS de la gasolina menor a 91 octanos (regular) será de 6.7001 pesos.

La gasolina mayor o igual a 91 octanos (premium) tendrá una cuota de 5.6579 pesos mientras que el diésel es de 7.3634 pesos.

