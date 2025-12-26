Hacienda mantiene acuerdo para gasolina Magna en menos de 24 pesos

"En este contexto, la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación aplicable a dicho combustible, a partir del 1 de enero, no afectará la estrategia ni se traducirá en incrementos en el costo final al consumidor", destacó la dependencia.

Esta semana se publicaron en el Diario Oficial de la Federación (DOF) los aumentos en precios de energéticos.

El ajuste se calculó con un factor de actualización de 1.0379, derivado del crecimiento del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025.

En la publicación se estableció que la cuota del IEPS de la gasolina menor a 91 octanos (regular) será de 6.7001 pesos.

La gasolina mayor o igual a 91 octanos (premium) tendrá una cuota de 5.6579 pesos mientras que el diésel es de 7.3634 pesos.