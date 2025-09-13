Por qué quienes tienen más dinero terminan pagando menos por papel higiénico

¿Cuál es la lógica detrás?

El fenómeno no se limita al papel higiénico, pero este producto fue elegido como ejemplo porque es un bien universal, presente en casi todos los hogares, y porque suele ofrecerse en promociones del tipo “3x2” o “formato familiar”, fenómeno que en México tiene su formato en amplias ofertas de verano.

Las personas con mayores ingresos suelen aprovechar estas ofertas, compran en grandes cantidades y pagan menos por unidad. En cambio, los hogares con menos recursos enfrentan una realidad distinta: no siempre pueden hacer una compra grande de golpe, aunque les resulte más barato a largo plazo.

“La frugalidad es difícil de pagar”, afirman los autores del estudio. La falta de liquidez limita la capacidad de esperar a que lleguen las promociones o de hacer compras por volumen. Muchos compran justo cuando reciben su salario y adquieren paquetes más pequeños, más caros y, en ocasiones, de menor calidad.

Las personas ricas suelen comprar en grandes cantidades y aprovechar ofertas, lo que reduce el precio por unidad. (Pixabay)

¿Por qué los hogares con menos recursos no compran al mayoreo?

Porque simplemente no tienen margen para hacerlo. Quienes viven al día deben dividir su gasto de forma estricta entre rubros como alimentos, transporte o servicios. Si destinan una cantidad mayor a papel higiénico en una sola compra, tienen que recortarlo de otro lado.

Además, muchos hogares enfrentan otra limitante: el espacio. No todos pueden almacenar paquetes grandes o aprovechar las “gangas” que implican volumen.

En resumen: ahorrar también cuesta. Quienes tienen más dinero no solo compran más, también pueden elegir cuándo hacerlo. Para quienes ganan menos, el consumo es más reactivo y forzado por la necesidad inmediata.

¿Qué se puede hacer?

Aunque para muchas personas con ingresos bajos es difícil aprovechar ofertas por falta de liquidez, existen estrategias sencillas que pueden ayudar a reducir el gasto en productos básicos. Una opción es planificar las compras con anticipación para identificar momentos clave de promociones, sobre todo en artículos no perecederos como papel higiénico, jabón o pasta dental.

Otra alternativa útil es organizar compras colectivas entre familiares o vecinos. Esto permite adquirir productos en grandes cantidades, dividir los costos y aprovechar precios por volumen sin desbalancear el presupuesto individual. También vale la pena estar al tanto de las apps y programas de lealtad de los supermercados, que a menudo ofrecen descuentos adicionales o cupones digitales.

Si el espacio lo permite, destinar una pequeña parte del ingreso mensual para compras estratégicas puede marcar una diferencia. Incluso con un presupuesto limitado, separar una cantidad específica para aprovechar una buena oferta puede ayudar a largo plazo.

Una conclusión que va más allá del papel higiénico

Este estudio revela algo más profundo que una simple diferencia de precios: muestra cómo la pobreza no solo limita lo que se compra, sino también cómo se compra.

En un sistema donde el ahorro se recompensa con volumen y planeación, muchas personas no pueden acceder a ese tipo de consumo eficiente. En otras palabras, ser pobre también implica pagar más por lo mismo.