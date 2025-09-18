Cómo configurar el MTU en BBVA, Santander, Banorte y HSBC paso a paso

¿Qué es el MTU?

El Monto Transaccional del Usuario representa el tope máximo de dinero que puede moverse desde la banca digital.

Cada persona define ese límite. Puede fijarse un monto diario, por ejemplo 10,000 pesos, asignar topes para transferencias a cuentas nuevas o de otros bancos, o bien decidir montos semanales o mensuales.

Aplicaciones como transferencias, pagos de servicios, cargos en tarjetas, SPEI o CoDi quedan sujetas a este esquema, que permite al banco identificar movimientos fuera de lo común y detenerlos antes de concretarse.

Se trata, en esencia, de un candado de seguridad elegido por el propio usuario.

¿Qué cambia y desde cuándo?

A partir del 1 de octubre de 2025 todas las instituciones financieras deberán habilitar en sus aplicaciones la opción de configurar el MTU.

La medida proviene de la Circular Única de Bancos de la CNBV, publicada en junio de 2024, que establece la obligación de ofrecer a cada cliente un límite personalizable para transacciones a terceros.

Dicho tope funcionará de manera independiente a los montos ya definidos para beneficiarios frecuentes, lo que añade una capa extra de protección en la banca digital.

Cómo establecer el MTU en las apps bancarias

HSBC

1. Entra a “Transferir y pagar”.

2. Selecciona “Editar límite por transferencia” (en “Servicios frecuentes”).

3. Ajusta el monto que desees.

4. El cambio se aplica al instante y puedes modificarlo cuantas veces quieras.

BBVA

1. Ve al "Menú" y selecciona la opción "Configuración".

2. Busca y elige la sección "Límites de operaciones".

3. Puedes editar el "Límite por operación", "Límite diario" y "Límite mensual" con el ícono del lápiz que se encuentra a la derecha.

Santander

1. Ingresa al “Menú”.

2. Selecciona “Administración de mis cuentas” seguido de "Configuración límite importe”.

3. Da clic en “transferencia rápida” y establece el monto máximo para tus movimientos.

Banorte

1. Abre la app e ingresa al “Menú”.

2. Da clic en el a´partado de “Ajustes generales”.

3. Dentro del apartado encontrarás “Modificar límite de tarjeta” seleccionalo y así podrás modificar el monto al que más te convenga.