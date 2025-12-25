A un lado, Six Flags y Aztlán: Kataplum lanza su pase anual y da beneficios diferentes a otros parques

Kataplum juega otra partida. No intenta competir en tamaño ni en espectacularidad. Su objetivo de negocio es convertirse en hábito. “No competimos por ser el parque al que vas una vez al año, competimos por ser el parque al que puedes regresar muchas veces. Nuestra propuesta está pensada para la frecuencia, no para la visita extraordinaria”, explica Sandra Melgoza, directora de Mercadotecnia y Comercial en Grupo Diniz.

Esa diferencia no es solo conceptual. Un parque que depende de visitas esporádicas necesita inversiones constantes en nuevas atracciones, campañas masivas y altos costos de adquisición. Un parque que apuesta por la recurrencia compite en otro terreno: el entendimiento del visitante, su rutina y las razones que lo llevan a volver.

Con esa lógica nació Kataclub, el pase anual de Kataplum que permite acceso ilimitado durante todo el año. El precio oscila entre 749 pesos en compra digital y 799 pesos en taquilla, una cifra equivalente a poco más de dos entradas individuales. El objetivo no es solo asegurar ingresos anticipados, sino construir una relación sostenida con el visitante.

El pase anual ofrece acceso ilimitado y beneficios diseñados para fortalecer la relación con visitantes recurrentes a lo largo del año. (Cortesía)

El pase incluye beneficios que refuerzan esa permanencia vasos exclusivos con refill a precio preferencial, descuentos en alimentos y souvenirs, promociones para invitar amigos, beneficios en fiestas privadas y experiencias especiales en cumpleaños.

“Kataclub no nace como una oferta de descuento, nace como una forma de reconocer que tenemos un público recurrente. Queríamos darles más razones para volver y para quedarse con nosotros durante todo el año”, señala Melgoza.

La estrategia empieza a mostrar resultados. A menos de tres semanas de su lanzamiento, la venta del pase anual ya duplicó el desempeño del esquema anterior. La meta no es llenar el parque en una sola fecha, sino ordenar la demanda y sostener el flujo a lo largo del año.

Ese comportamiento responde a un perfil de visitante distinto. Kataplum recibe familias que integran la visita a su rutina diaria. Estancias más cortas, visitas entre semana y horarios flexibles explican por qué la frecuencia se vuelve más relevante que el evento único. En días específicos, como los lunes, la afluencia se mantiene activa gracias a dinámicas laborales de la zona.

Kataplum opera bajo un modelo de entretenimiento familiar y cuenta con más de 30 juegos mecánicos. (Cortesía.)

El parque ha registrado picos de hasta 8,000 visitantes en un solo día, una cifra relevante para un modelo que no busca concentrar su atractivo en fechas excepcionales. La previsibilidad, en una industria marcada por la estacionalidad, se convierte en una ventaja operativa.

La estrategia tampoco ocurre en aislamiento. Kataplum forma parte de IAAPA, la principal asociación global de parques y atracciones. Esa afiliación le permite operar bajo estándares internacionales, comparar su desempeño con operadores de otros mercados y elevar procesos sin perder su identidad local. “No es copiar modelos, sino adaptarlos a nuestra realidad”, afirma Melgoza.

El enfoque de largo plazo también se ve en sus alianzas comerciales. Este año, Kataplum fortaleció su relación con Nestlé con la apertura de la primera heladería de la marca en un parque de diversiones del país. Más que un punto de venta, la alianza busca ampliar el tiempo de permanencia y diversificar las fuentes de ingreso dentro del parque.

Hoy, Melgoza sabe que las familias priorizan opciones accesibles, cercanas y repetibles, por eso Kataplum intenta consolidarse como parte de la rutina, no como una excepción. El entretenimiento, en este caso, deja de ser un evento aislado para convertirse en un hábito compartido.

Kataclub no transforma por sí solo la industria, pero confirma una tendencia: en el negocio del entretenimiento, el crecimiento ya no depende únicamente de sumar atracciones o espectáculos, sino de construir relaciones sostenidas con el visitante. En esa ecuación, volver importa tanto como llegar.