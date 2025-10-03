Mercado automotriz 2025: un escenario marcado por financiamiento y arrendamiento

(Expansión|Gemini)

Durante los primeros seis meses de 2025, se comercializaron 709,344 autos nuevos ligeros en México, una cifra casi idéntica a las unidades colocadas un año antes, pero que marcó un alto en la recuperación que venía registrando la industria tras la pandemia, según el Reporte de Comercialización de Vehículos Nuevos y Empresas Especializadas en Arrendamiento de la AMDA y la AMAVe.

El comportamiento del financiamiento quedó reflejado en las cifras. Dos de cada tres vehículos se compraron a crédito o leasing, con un avance de 4.9% anual, lo que equivale a 21,769 unidades adicionales frente a 2024. En un entorno de ventas planas, esta vía de adquisición mostró mayor dinamismo y ayudó a sostener la colocación de vehículos.

En la segmentación por tipo de clientes se registró una clara diferencia. 595,439 autos correspondieron al menudeo, mientras que las flotillas sumaron 113,905 unidades, con una participación de 16.1% del total. Dentro de este grupo destacaron las arrendadoras, que adquirieron 37,599 vehículos como activos, un crecimiento de 41.1% respecto al año previo. Así, uno de cada tres autos destinados a flotillas se vinculó directamente con empresas de leasing.

Respecto a los vehículos híbridos y eléctricos (HyE), mantuvieron un repunte sostenido. En 2023 representaban 1.8% de las ventas totales, en 2024 subieron a 2.2% y en 2025 llegaron a 2.8%. Solo en el primer semestre, las arrendadoras incrementaron en 63% sus compras de HyE, mientras que el mercado general creció 22% frente al mismo periodo del año anterior. Aunque el volumen sigue siendo bajo, la tendencia confirma que el financiamiento y el arrendamiento son los canales que impulsan la adopción de nuevas tecnologías.

“La incursión de vehículos de origen chino vino a mover mucho el mercado, como en su momento lo hicieron los japoneses y coreanos, pero de forma más drástica”, señaló Óscar Balcázar, CEO de Serta Intelligence Partner.

Comprar o arrendar: ventajas y desventajas según el especialista

Ramón Bernardo Martínez Juárez, académico de la Escuela Bancaria y Comercial (EBC), detalla que en 2025 la decisión entre compra o arrendamiento de un auto nuevo depende del uso que se le dará al vehículo, del régimen fiscal y de los costos financieros. A continuación, los principales pros y contras de cada modalidad.

En México, la renta permite a particulares y empresas acceder a un vehículo nuevo mediante el pago de rentas mensuales. Al final del contrato, existe la opción de devolverlo o adquirirlo pagando un valor de rescate, que suele ser menor al de un seminuevo en agencia. Este esquema se ha consolidado como una alternativa atractiva por su flexibilidad y beneficios fiscales.

Uso de apps de viaje: ¿cuándo sí y cuándo no conviene?

Aplicaciones como Uber o Didi son una alternativa válida siempre que el gasto mensual no supere lo que costaría tener un automóvil en propiedad o arrendado con sus gastos asociados. Martínez Juárez puntualiza que la clave está en calcular cuánto se gasta realmente cada mes y compararlo con una mensualidad de auto más los gastos periféricos.

Otros factores a considerar en 2025

“La proporción que cuesta un coche en el presupuesto de una familia mexicana típica es más alta cada vez, incluso con hogares más pequeños”, advirtió Balcázar. Esta presión explica el interés de muchos consumidores por explorar modalidades de renta, esquemas de financiamiento flexibles o incluso movilidad compartida.

Respecto a los eléctricos, “hoy conviene más rentar un eléctrico que comprarlo, porque el país no tiene la infraestructura de carga suficiente y los talleres no están preparados para atenderlos”, agregó el CEO de Serta Intelligence Partner.