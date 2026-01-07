Así son los ladrillos “smart” de LEGO que se mueven, suenan y reaccionan sin usar el celular

En el primer semestre de 2025, LEGO reportó ingresos por cerca de 4,900 millones de dólares y ganancias netas por alrededor de 915 millones, lo que sitúa su negocio anual en una escala cercana a los 10,000 millones de dólares. En ese contexto, una nueva plataforma como Smart Brick, tiene el potencial para aportar entre 300 y 500 millones de dólares adicionales al año.

“El lanzamiento de LEGO Smart Play une creatividad, tecnología y narrativa para que construir mundos e historias sea aún más atractivo, todo sin necesidad de una pantalla. Creemos firmemente que estamos estableciendo un nuevo estándar para experiencias interactivas e imaginativas y estamos deseando ver esta innovación en manos de los niños cuando lancemos el producto este año”, señaló Tom Donaldson, vicepresidente sénior y director del LEGO Smart Play en la presentación de la firma.

Mientras otros fabricantes de juguetes intentan competir directamente con el gaming, las apps o el entretenimiento móvil, la empresa danesa apuesta por una digitalización fuera de pantalla. La interactividad que durante años exploró en videojuegos y experiencias digitales ahora se traslada al mundo físico.

“Durante más de 90 años, la compañía ha despertado la imaginación y la creatividad de niños de todo el mundo. A medida que el mundo evoluciona, nosotros también, innovando para satisfacer las necesidades de juego de cada nueva generación”, apuntó Julia Goldin, directora de Producto y Marketing del Grupo LEGO.

Este enfoque también tiene implicaciones claras de negocio. Al introducir tecnología en el corazón del ladrillo, LEGO puede renovar sets existentes sin reemplazarlos, extender su vida comercial y justificar precios más altos mediante expansiones, módulos adicionales o ediciones especiales.

La compañía adelantó que trabajará con socios como Disney y Marvel para que franquicias populares incorporen estas nuevas capacidades. En términos de negocio, esto significa reactivar propiedades intelectuales sin necesidad de lanzar líneas completamente nuevas, una estrategia que mejorará los márgenes y reduce riesgos comerciales.

Esto significa que cada set inteligente vendido es un punto de entrada a un ecosistema que puede crecer con el usuario durante años. En lugar de una compra única, el ladrillo inteligente se convierte en una plataforma sobre la cual LEGO puede vender expansiones físicas, experiencias temáticas y productos premium dirigidos tanto a niños como a adultos coleccionistas.

“Nuestros equipos trabajan en estrecha colaboración con los mejores licenciatarios para incorporar tecnología e innovación a productos que perpetúan nuestra narrativa de formas nuevas e inesperadas”, afirmó Paul Gitter, vicepresidente ejecutivo de Comercialización de Marca Global de Disney Consumer Products en la conferencia del CES.

La firma confirmó que se lanzarán tres sets de Star Wars con esta nueva tecnología en los primeros días de enero, con el fin de que los usuarios puedan conocer en primera instancia este tipo de experiencias.

Este movimiento también dialoga con una preocupación creciente entre los padres, ya que el tiempo frente a pantallas tiene implicaciones cognitivas en el desarrollo de niños y adolescentes, de acuerdo con estudios.