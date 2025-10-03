¿Cuánto dinero ganarías si inviertes hoy 1,000 o hasta 10,000 pesos en Cetes?

Una ventaja de estos instrumentos es que tienen un bajo nivel de riesgo y que puedes invertir con un mínimo de solo 100 pesos sin necesidad de algún otro intermediario financiero.

Sólo requieres de una cuenta bancaria para poder hacer las transferencias y abrir tu cuenta en Cetes Directo en la app o en el sitio web .

¿Cuánto valen los Cetes?

Los Cetes se clasifican según el plazo de inversión: actualmente están disponibles a 28, 91, 182 y 364 días. La elección depende del horizonte de inversión de cada persona y cada plazo ofrece un rendimiento diferente.

El valor nominal de un Cete es de 10 pesos, pero se venden con una tasa de descuento, es decir, el inversionista paga menos de esos 10 pesos y, al vencimiento, recibe el valor completo. La diferencia entre ambos representa el rendimiento.

¿Conviene invertir en Cetes?

Los Cetes son atractivos porque a pesar de que han tenido reducciones, representan una alternativa para invertir si se toma como referencia a la inflación, que actualmente es de 3.74% a tasa anual, de acuerdo al Inegi.

Es decir, todos los plazos actuales de los Cetes dan un rendimiento que supera al índice de precios, lo que los convierte en una opción valiosa para proteger el dinero de la pérdida de poder adquisitivo.

A continuación te presentamos un ejercicio sobre este tipo de inversiones utilizando la calculadora de Cetes Directo:

¿Cuánto gano si invierto 10,000 pesos a un año en Cetes?

Una vez que ya tienes los 10,000 pesos se procederá a invertirlos en Cetes a 28 días con reinversión automática, es decir, que tu dinero se irá reinvirtiendo en su totalidad por todo un año.

La tasa bruta del Cete es de 7.19% al 1 de octubre de 2023.

En un mes, ya obtendrías un total de 10,052,09 pesos.

Pero una vez pasado el año, el gobierno mexicano, que es el emisor de los Cetes, te estará regresando 10,698.62 pesos ya descontados los impuestos, y los cuales podrás trasladarlos a tu cuenta bancaria.

¿Cuánto gano si invierto 1,000 pesos a un año en Cetes?

Ahora que si quieres ser más moderado en tu inversión y aplicando el mismo escenario, pero con 1,000 pesos: en un mes ya tendrías una ganancia de 5.21 pesos.

Pero si decides esperarte todo el año, al final te estarás llevando 1,069.84 pesos.

¿Cuánto gano si invierto 100 pesos a un año en Cetes?

Si aplicamos el mismo escenario, pero ahora con una inversión inicial de solo 100 pesos (que es el monto mínimo permitido), en un mes ya tendrías una ganancia de 52 centavos, pero si decides dejarlos todo el año, al final tendrías un rendimiento de 6.96 pesos ya descontados los impuestos.

Si ya decidiste invertir en Cetes, pero tu plan abarca otras cantidades y más años, no dudes en contactar al personal de Cetes Directo o usar su calculadora para poder tener un mejor panorama de tus finanzas en el futuro.