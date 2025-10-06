Publicidad

Finanzas Personales

La MULTIRED crece a 8 bancos; saca dinero sin comisión en cajeros de BanCoppel y Banco Multiva

Esta red permite a los clientes usar cajeros de cualquier banco miembro, eliminando la comisión que normalmente supera los 30 pesos por retiro.
lun 06 octubre 2025 01:30 PM
Multired crece a 8 bancos: ya se puede retirar efectivo sin comisión en cajeros BanCoppel y Banco Multiva
BanCoppel y Banco Multiva se integraron a la MULTIRED de cajeros automáticos, ampliando la red a ocho bancos en México. (Expansión/Google AI Studio)

BanCoppel y Banco Multiva se sumaron a la MULTIRED de cajeros automáticos en todo el país. Desde ahora, los clientes de las instituciones que integran esta alianza podrán retirar efectivo y consultar saldo sin pagar comisiones.

Ambos bancos, junto con otras instituciones de la red, dieron a conocer la noticia y destacaron que más usuarios podrán disponer de su dinero de forma más sencilla y sin costos adicionales.

“Con la incorporación de BanCoppel y Banco Multiva, ponemos a tu alcance la red de cajeros sin costo más grande de México, con más de 11,800 cajeros automáticos en todo el país. Retira efectivo y consulta tu saldo sin comisión”, se puede leer en las redes sociales de Inbursa, miembro de la alianza.

Mientras que BanCoppel publicó: “¡Tenemos noticias importantes! Tu dinero siempre disponible y ahora más cerca de ti. Ya somos parte de una red más grande: realiza tus operaciones en los bancos aliados de Multired, sin comisiones. Pensamos en ti y tu comodidad”.

Normalmente, la mayoría de los bancos permiten que clientes de otras instituciones retiren efectivo en sus cajeros, pero cobran una comisión que suele superar los 30 pesos por operación. Con la alianza MULTIRED, este cobro desaparece para los usuarios de los bancos participantes.

¿Qué bancos integran la MULTIRED de cajeros automáticos?

La MULTIRED de cajeros automáticos está integrada ahora por ocho instituciones bancarias en México.

-HSBC México

-BanCoppel

-Scotiabank

-Banco Inbursa

-Banco del Bajío

-Banregio

-Banco Multiva

-Banca Mifel

¿Qué es y cuál es el costo?

La MULTIRED de cajeros automáticos comenzó a operar a inicios de 2023 con el objetivo de competir con los grandes bancos que cuentan con redes de cajeros mucho más amplias.

En lugar de invertir por separado en miles de máquinas, estas instituciones —en proceso de crecimiento— decidieron aliarse para ofrecer un servicio más atractivo y práctico, de modo que los usuarios puedan tener la misma cobertura que ofrecen los gigantes bancarios, pero con la facilidad de usar su tarjeta en cualquier cajero de la red sin pagar comisiones.

En la práctica, esto significa que un cliente de Banregio puede retirar dinero en un cajero de HSBC o un tarjetahabiente de Banco Inbursa puede consultar su saldo en un cajero de Scotiabank, todo sin cargos adicionales.

Así, los más de 11,800 cajeros que conforman la MULTIRED en México representan una ventaja para los clientes, quienes ahora tienen más opciones para acceder a su dinero de manera rápida, sencilla y sin costo.

