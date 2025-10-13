Casas recuperadas del Infonavit: cómo comprarlas más baratas que las nuevas y sin estafas

¿Cómo comprar casas recuperadas del Infonavit?

Para adquirir las casas recuperadas del Infonavit, existen dos programas según explicó el delegado Jesús Octavio Gracía Sáenz:

Renovación a tu medida: dirigido a derechohabientes con crédito Infonavit. Los interesados pueden acudir a cualquiera de las más de 100 oficinas y centros de servicio del país, donde se les mostrará el inventario de viviendas disponibles. Si encuentran una que cumpla con sus necesidades, pueden comprarla a un precio menor que una vivienda nueva y remodelarla a su gusto.

Reestrena: pensado para personas que no cotizan al Infonavit, como trabajadores independientes o empresarios. Permite comprar casas existentes de contado, en las condiciones actuales, sin necesidad de crédito.

Las casas recuperadas del Infonavit son aquellas cuyos compradores dejaron de pagar, por lo que la institución tuvo que intervenir para recuperarlas. Se trata de viviendas usadas, algunas incluso por varios años.

El delegado destacó que estas opciones permiten que cualquier persona interesada acuda directamente a las oficinas del Infonavit para conocer las viviendas disponibles y aprovechar precios más accesibles. El catálogo por ciudad solo está disponible de manera presencial, no de forma virtual, por lo que es importante realizar el trámite directamente en las oficinas y no dejarse engañar.

Para dudas específicas, puedes comunicarte con Infonatel:

Ciudad de México: 55 9171 5050

Desde cualquier parte del país: 800 008 3900

También puedes consultar las direcciones de las oficinas en el siguiente enlace: https://bit.ly/4qgeooj .

Compra de casas recuperadas fuera del Infonavit

Otra vía para adquirir casas recuperadas es a través de subastas o ventas externas, que ya no dependen del Infonavit. Esto sucede cuando una vivienda adquirida con un crédito Infonavit se terminó de pagar, pero luego fue hipotecada ante un banco, institución financiera o particular. Si el nuevo dueño no cumple con los pagos, el inmueble queda en manos de la entidad financiera y entra nuevamente al mercado, fuera del control del Infonavit.

Estas propiedades pueden encontrarse a precios más bajos que una casa nueva, aunque es fundamental revisar con cuidado cada transacción para evitar fraudes o estafas.

Existen diferentes formas de localizar estas viviendas:

A través de inmobiliarias y desarrolladoras autorizadas, que rehabilitan las propiedades y las ponen a la venta; los interesados pueden contactarlas directamente o buscarlas en portales especializados.

Mediante portales inmobiliarios, donde algunos permiten filtrar opciones como “viviendas recuperadas de Infonavit” o “casas Infonavit” para facilitar la búsqueda.