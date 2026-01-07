Costco tendrá su mayor terreno en todo México con nueva tienda, gasolinera y megaestacionamiento

Así será el nuevo Costco de Aguascalientes, el más grande

Costco construirá en Aguascalientes la tienda más grande de toda su operación en México, como parte de un proyecto de expansión que contempla una inversión de 100 millones de dólares, la generación de nuevos empleos y la incorporación de una gasolinera.

De acuerdo con el comunicado oficial , la nueva sucursal se edificará en un terreno colindante, al norte de la tienda actual. El predio total pasará de 30 mil a cerca de 90 mil metros cuadrados, lo que lo convertirá en el terreno más grande que Costco tiene en el país. En el espacio que hoy ocupa la tienda en operación se instalará la gasolinera.

El proyecto también ampliará de forma importante la capacidad del inmueble: el estacionamiento crecerá de 360 a 900 cajones, lo que permitirá atender a un mayor número de socios. La empresa precisó que la construcción tomará alrededor de nueve meses y que las operaciones de la tienda actual no se verán afectadas durante el proceso.

Durante el anuncio, realizado el 6 de enero, directivos de Costco entregaron a la gobernadora Tere Jiménez la carta compromiso del proyecto. La mandataria destacó que la inversión refuerza la confianza empresarial en el estado y se traduce en más empleo y mejores servicios para las familias de Aguascalientes.

La gobernadora de Aguascalientes, Tere Jiménez, destacó que la inversión de Costco fortalecerá la confianza empresarial en el estado. (Gobierno de Aguascalientes)

¿Cuántas tiendas tiene Costco en México?

De acuerdo con información publicada en su sitio oficial , Costco opera 43 tiendas en México, con presencia que va desde Tijuana hasta Cancún, lo que confirma su cobertura en el norte, centro y sureste del país. Esta es la distribución por entidad:

-Aguascalientes: 1

-Baja California: 3

-Baja California Sur: 1

-Chihuahua: 2

-Ciudad de México: 6

-Coahuila: 2

-Estado de México: 6

-Guanajuato: 3

-Jalisco: 4

-Michoacán: 1

-Morelos: 1

-Nuevo León: 3

-Puebla: 1

-Querétaro: 1

-Quintana Roo: 1

-San Luis Potosí: 1

-Sinaloa: 1

-Sonora: 1

-Tabasco: 1

-Veracruz: 2

-Yucatán: 1

Las próximas sucursales de Costco

Costco mantiene un plan de expansión enfocado en ciudades con alta densidad poblacional y condiciones operativas estables. En el corto plazo, la cadena abrirá una nueva tienda en la zona de División del Norte, en la Ciudad de México, en enero de 2026, y otra más en Monterrey en mayo del mismo año. Además, evalúa la apertura de una cuarta sucursal en Guadalajara.

Aunque la empresa reconoce que aún hay mercados por cubrir, como Durango, Tampico y Oaxaca, este último no está considerado en el corto plazo debido a los riesgos asociados a manifestaciones recurrentes.

A mediano plazo, Costco observa oportunidades en el sureste del país, particularmente en Playa del Carmen y otras zonas de la península de Yucatán, así como en ciudades intermedias como Pachuca o Irapuato, impulsada por el sólido desempeño de su operación en México.

La importancia de Costco en México

Costco Wholesale es uno de los jugadores más relevantes del comercio mayorista en México y parte de una red global con más de 870 tiendas en el mundo, presencia en mercados clave como EU, Canadá, México, Reino Unido, Japón, Taiwán, Australia y España, y un modelo de negocio basado en volumen, membresías y marcas propias.

En el país, la cadena se ha consolidado como un referente en la venta de electrodomésticos, artículos para el hogar, productos deportivos, salud y belleza, entre otros, con una estrategia enfocada en eficiencia operativa y alto flujo de clientes. En 2024, Costco reportó ingresos netos por 94,500 millones de pesos, una cifra que confirma el peso de su operación mexicana dentro del grupo.

Aunque en el ranking 2025 de Las 500 Empresas Más Importantes de México, de Expansión, la compañía retrocedió del lugar 56 al 61, su desempeño operativo y sus planes de expansión reflejan que México sigue siendo un mercado estratégico. Más allá del movimiento en el ranking, Costco mantiene una posición sólida y una presencia clave en el sector del retail nacional.