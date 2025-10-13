¿Qué deben hacer los clientes de CI Banco para recuperar sus ahorros?

CI Banco aseguró que en el proceso de intervención y administración, los accionistas y directores del banco ha cooperado con las autoridades en México dando la información requerida; pero ante la situación de falta de liquidez que enfrenta se decidió por pedir la disolución del banco.

"La decisión representa la vía más responsable para garantizar una ordenada conclusión de operaciones y la liquidación de la sociedad conforme a la Ley", destacó.

¿Por cuánto me cubre el IPAB?

Los depósitos que están cubiertos por el IPAB hasta por 400,000 Unidades de Inversión (Udis) por persona (cerca de 3.424 millones de pesos al 10 de octubre).

Esta cobertura es aplicable sólo a aquellos productos considerados depósitos asegurados y que no sean objeto de exclusión de cobertura de conformidad con la Ley de Protección al Ahorro Bancario (LPAB) y demás disposiciones aplicables, informó el IPAB en un comunicado.

¿A quiénes no cubre el IPAB ?

La entidad aclaró que no garantiza depósitos a favor de accionistas, miembros del consejo de administración y de funcionarios de los dos primeros niveles jerárquicos de CIBanco, así como apoderados generales con facultades administrativas y gerentes generales, con independencia del saldo que mantengan depositado.

No obstante, estas personas conservan su derecho ante la institución en liquidación.

¿Cómo puedo recuperar mi dinero?

De acuerdo al IPAB, los ahorradores de CI Banco deberán seguir el siguiente proceso:

-Iniciar su registro en el Portal de Pagos IPAB, disponible a partir del 13 de octubre en el sitio web www.gob.mx/ipab , siendo un proceso rápido, sencillo y seguro.

-Completar el formulario con la información requerida con sus datos, tal y como se muestra en su último estado de cuenta de CIBanco.

-Proporcionar una cuenta CLABE de alguna institución de banca múltiple para recibir sus depósitos garantizados por transferencia.

-Recibir un correo electrónico de confirmación que se enviará el mismo día en que se registren los datos de la persona titular.

Para iniciar el proceso de pago debes ingresar a www.gob.mx/ipab para comenzar tu registro.

Datos que debes tener a la mano

Recuerda tener a la mano tu último estado de cuenta para que puedas llenar el formulario con tus datos tal como aparecen en el mismo, incluyendo mayúsculas, minúsculas, acentos, espacios y otros caracteres especiales, como puntos y comas.

Se sugiere eliminar la información del caché y cookies de su navegador.

En caso de que el mensaje persista, comuníquese nuevamente con nosotros al teléfono 800 288 4722 con un horario de atención de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. En caso de tener más dudas, puede escribir al correo electrónico: infoCIBanco@ipab.org.mx .

